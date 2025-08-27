教宗公開接見：面對死亡時要信賴天主的安排

教宗在本月27日公開接見活動的要理講授中，省思了耶穌在橄欖園被捕時所表現出的自由與決心。他指出，耶穌面對死亡時所行使的自由教導我們，不要畏懼痛苦，而要堅信天主上智的安排。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世8月27日在梵蒂岡保祿六世大廳主持週三公開接見活動，繼續進行以“耶穌基督—我們的希望”為主題的禧年要理講授，省思耶穌在橄欖園被捕時所表現出的自由與決心。

在場眾人先聆聽了選自《若望福音》的章節。福音記載說，“耶穌既知道要臨到他身上的一切事，便上前去問他們說：你們找誰？”（若十八4）。教宗指出，主耶穌自由且清醒地面對即將到來的苦難，這是出於對天父旨意的服從,是救贖之愛的行動。祂用這種方式揭示出真正希望的本質：即使身處暴力、不正義和痛苦之中，也要堅信天主的愛依然臨在，就如靈性上富饒的泉源和永生的承諾。

教宗說，耶穌面對死亡時所行使的自由教導我們，不要畏懼痛苦，而要以信賴之心堅信天主上智的安排。願我們的生命常常以這種有意識的希望為標記，若我們服從天主的旨意，為愛他人自由地奉獻我們的生命，在每一次考驗中，天父的恩寵將扶持我們，使我們能夠為兄弟姐妹們的得救結出豐碩的果實。

要理講授結束後，教宗問候了講不同語言的信眾。他在問候講西班牙語的朝聖者時，特別提到當天是聖奧斯定的母親聖婦莫尼加紀念日，隔天是聖奧斯定紀念日。教宗說：“讓我們懇求上主，願通過這兩位親愛聖人的轉禱，使我們能夠遵循福音的邏輯，懂得以自由和無償的方式去愛和奉獻生命，就如基督所做的那樣，祂是我們的希望。”

教宗用意大利語向講中文的人們致以親切的問候。他說：“親愛的弟兄姐妹們，請你們在信仰的道路上堅持不懈，並把自己託付於聖母的慈母般庇護。我降福大家！”

