教宗致函瓦爾多和衛理公會：為人類尊嚴、正義與和平合作

在瓦爾多教會和衛理公會的年度大會開幕之際，教宗良十四世通過一封由聖座國務卿帕羅林樞機署名的信函，問候該大會與會者。教宗期望“能以真誠的心邁向圓滿的共融，以此來見證耶穌和祂的福音，並共同回應那些折磨弱者的痛苦”。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世於8月23日致函正在意大利都靈地區托雷佩利切舉行的瓦爾多教會和衛理公會年度大會，此大會將於8月27日結束。在這封由聖座國務卿帕羅林樞機署名的信函中，教宗表達了對基督徒之間“圓滿共融”的期望，教宗對這一主題尤為關心，正如他的座右銘一樣：在唯一的天主內，我們合而為一。

基督徒應為人的尊嚴、正義與和平而合作

教宗向參加瓦爾多教會和衛理公會年度大會的人士“致以誠摯和友愛的問候”。他在“熱切的祈禱中，願所有基督徒都能以真誠的心邁向圓滿的共融，以此來見證耶穌和祂的福音，並共同服務人類，特別是維護人的尊嚴、促進正義與和平，以及共同回應那些折磨弱者的痛苦”。

天主召叫我們不是為欺壓近人，而是為服務他人

恰喬（Peter Ciaccio）牧師在大會開幕式上的布道中強調：談論天主、我們與祂的關係及其意涵，以及祂找尋、召叫我們，這些都不是欺壓近人的藉口，而是服務、愛護他人，以及支持和捍衛弱小者的根基。

