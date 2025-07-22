聖瑪爾大養老院修女：教宗的探訪增進了我們與他的關係
（梵蒂岡新聞網）岡道爾夫堡的聖瑪爾大養老院發揮了名副其實的實作精神。該機構住著20位年齡介於80歲至101歲的年邁婦女，她們一得知教宗良十四世今年7月要在不遠處的教宗夏宮避暑，就立刻拿起紙筆，寫信邀請他來養老院作客。
接受邀約
聖瑪爾大養老院負責人馬丁內利（Eliana Martinelli）修女表示：「我親自將邀請函送到了教宗夏宮。然後，有一段時間音信全無，直到三天前，我們接到電話，對方告訴我們，教宗將於7月21日上午10點25分來到我們這裡。」
養老院的人們驚喜萬分、興奮至極。前一位來這個湖畔養老院探望的是保祿六世教宗，那是1965年的事了。冷靜下來後，養老院的人們正如同瑪爾大那樣，捲起袖子做事：「我們開始為他的到來做一切的準備。今天，準時準點，教宗良來到我們這裡。他和他的隨從一抵達，他就說：『妳們邀請了我，現在我在這裡！』」
眼神綻放出喜悅
教宗提到，前一天的主日福音記載了耶穌探訪瑪爾大和瑪利亞的事蹟。教宗幽默地說：「今天我恰好在聖瑪爾大的伯達尼。」馬丁內利修女指出：「表達了問候和感謝後，我們在陽台這裡請教宗用一些點心，他享受了我們的湖畔美景。他喝了一杯咖啡和一杯飲料，與我們交談、平易近人。我知道他是個親切的人，能如同在自己家裡那樣放鬆。」
這次聚會從10點25分開始，直到11點18分結束。結束之際，養老院的六名修女送給教宗一幅聖家像。修女說：「然後，我們呈獻給教宗一筆奉獻款。我們知道，他為貧窮人做非常多的仁愛工作。」探訪結束時，「他和我們的眼神都綻放出莫大的喜悅，隨後他在歡呼聲中離去，仍然從車上向我們致意」。
馬丁內利修女最後總結道：「這是個令人驚喜且美妙至極的經驗。所有居住的年邁婦女和全體服務人員都得到了教宗的問候和祝福。他的臨在始終是個信息，有助於增進我們與他的關係。我們的老人們都喜極而泣。」
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