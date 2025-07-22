聖瑪爾大養老院修女：教宗的探訪增進了我們與他的關係

教宗良十四世在岡道爾夫堡聖瑪爾大養老院進行了不到一個小時的探訪，留下了令人難以忘懷的回憶。養老院負責人和20位住院的年邁婦女為之感動、熱淚盈眶。

（梵蒂岡新聞網）岡道爾夫堡的聖瑪爾大養老院發揮了名副其實的實作精神。該機構住著20位年齡介於80歲至101歲的年邁婦女，她們一得知教宗良十四世今年7月要在不遠處的教宗夏宮避暑，就立刻拿起紙筆，寫信邀請他來養老院作客。

接受邀約

聖瑪爾大養老院負責人馬丁內利（Eliana Martinelli）修女表示：「我親自將邀請函送到了教宗夏宮。然後，有一段時間音信全無，直到三天前，我們接到電話，對方告訴我們，教宗將於7月21日上午10點25分來到我們這裡。」

養老院的人們驚喜萬分、興奮至極。前一位來這個湖畔養老院探望的是保祿六世教宗，那是1965年的事了。冷靜下來後，養老院的人們正如同瑪爾大那樣，捲起袖子做事：「我們開始為他的到來做一切的準備。今天，準時準點，教宗良來到我們這裡。他和他的隨從一抵達，他就說：『妳們邀請了我，現在我在這裡！』」

眼神綻放出喜悅

教宗提到，前一天的主日福音記載了耶穌探訪瑪爾大和瑪利亞的事蹟。教宗幽默地說：「今天我恰好在聖瑪爾大的伯達尼。」馬丁內利修女指出：「表達了問候和感謝後，我們在陽台這裡請教宗用一些點心，他享受了我們的湖畔美景。他喝了一杯咖啡和一杯飲料，與我們交談、平易近人。我知道他是個親切的人，能如同在自己家裡那樣放鬆。」

這次聚會從10點25分開始，直到11點18分結束。結束之際，養老院的六名修女送給教宗一幅聖家像。修女說：「然後，我們呈獻給教宗一筆奉獻款。我們知道，他為貧窮人做非常多的仁愛工作。」探訪結束時，「他和我們的眼神都綻放出莫大的喜悅，隨後他在歡呼聲中離去，仍然從車上向我們致意」。

馬丁內利修女最後總結道：「這是個令人驚喜且美妙至極的經驗。所有居住的年邁婦女和全體服務人員都得到了教宗的問候和祝福。他的臨在始終是個信息，有助於增進我們與他的關係。我們的老人們都喜極而泣。」

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