教宗良：如同真福富安，我們要在困境中呼求耶穌的聖名

適逢越南教會首位殉道者、要理傳教員主保真福富安誕辰四百週年祈禱活動，教宗良十四世向越南要理傳教員發表視頻訊息。教宗強調：“要理傳教員的服務絕不是一項孤獨的舉動，我們傳授，我們的團體同時也在祈禱。”

（梵蒂岡新聞網）“懇求要理傳教員的主保為我們代禱，使我們也能像他一樣，即使身處困境，也能以堅定不移的信德呼求耶穌的聖名”。在紀念越南真福安德肋·富安（Andrew Phú Yên）冥誕四百週年之際，教宗良十四世向這個亞洲國家的三百名要理傳教員發表英語視頻訊息，表達了上述願望。

真福富安：越南的偉大兒子

教宗在視頻中稱真福富安為“越南的偉大兒子，他的見證至今仍激勵著我們”。教宗也引用方濟各教宗在《生活的基督》（Christus vivit）宗座勸諭中的話：“安德肋因信仰而被捕，因不願背棄信仰而遭殺害。他被殺害時口中唸著：‘耶穌’。”教宗也提及聖若望保祿二世教宗於2000年3月5日冊封這位真福時，彌撒講道中的話：“安德肋年僅19歲就獻出生命，以此回應基督的召喚，並用‘以愛還愛’來報答我們的天主。”

要理傳教員要吸引孩子們與耶穌建立友誼

教宗提到，目前在越南國內外的要理傳教員超過六萬四千人，這是一個龐大的信仰傳授者的團體，是“堂區生活中的重要部分”。教宗表示：“我感謝你們的慷慨奉獻，感謝你們每一個人。請永遠不要低估你們所帶來的恩典，你們以自己的傳授和榜樣，正在吸引孩童和青年與耶穌建立友誼。”

服務絕不是孤單的舉動

教宗接著表示：“基督徒的生活，尤其是要理傳教員的服務，絕不是一項孤獨的舉動，我們傳授，我們的團體同時也在祈禱；我們作見證，基督的奧體也在扶持試煉中的我們。這祈禱與服務的融合，在強調教會的團結和基督賜予我們的平安。”

根植於家庭與文化傳承的使命

教宗隨後提到，要理傳教員的使命應“深深扎根於堅實的家庭與文化傳承”，並邀請他們保持對“你們家庭和故鄉”的熱愛，特別是“你們父母與祖父母英勇活出的信仰，如真福安德肋一樣，他們在痛苦中作了見證，並教導你們信賴天主”。

最後，教宗提醒這些“親愛的要理傳教員”，天主愛你們，你們是祂教會的珍寶。教宗祈求“真福安德肋·富安以他的榜樣引領你們，願童貞瑪利亞、教會之母和希望之母陪伴你們”。

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