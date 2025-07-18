教宗接見東正教朝聖者：應跟隨合一與友愛的道路

教宗良十四世在羅馬近郊岡道爾夫堡夏宮接見希臘東正教，以及天主教拜占庭禮和拉丁禮的朝聖者。他們從美國出發，前往羅馬、君士坦丁堡和尼西亞朝聖。

（梵蒂岡新聞網）東正教與天主教的聯合朝聖團是「大公運動中的碩果之一」。教宗良十四世7月17日在羅馬近郊岡道爾夫堡夏宮接見這些朝聖者，如此讚許他們的朝聖活動，並指出「大公運動旨在恢復基督眾門徒的圓滿合一」。

該朝聖團的主題是「從羅馬到新羅馬」，共有50名希臘東正教，以及天主教拜占庭禮和拉丁禮的朝聖者參與其中。朝聖團由希臘東正教美國都主教埃爾皮多普霍洛斯（Elpidophoros），以及紐瓦克總主教托賓（Joseph Tobin）樞機一同帶領，他們從美國出發，前往羅馬、君士坦丁堡和尼西亞朝聖。

教宗表示，朝聖意味著「追本溯源」：羅馬是聖伯多祿和聖保祿殉道的蒙難地；君士坦丁堡，也就是現在伊斯坦布爾，與聖安德肋有關；尼西亞則是1700年前舉行首屆大公會議的地方。

教宗接著強調，根據儒略曆和額我略曆，2025年的復活節恰好落在同一個日子。因此，依循這兩套曆法的東正教徒和天主教徒，得以在同一天歡呼：「基督復活了！祂真的復活了！」

這個歡呼詞傳揚耶穌的受難和復活。教宗指出，耶穌之所以做了「被宰殺的羔羊」，是為了救我們脫離「罪惡和死亡的黑暗」。基督的救贖「在我們內激起莫大的希望」，而且祂也召叫我們「去做希望的見證人和攜帶者」，如同禧年的格言那樣，做「希望的朝聖者」。教宗說：「我希望，你們的朝聖旅途能堅定你們所有人的望德。它源自於我們對復活主的信德。」

羅馬這一站結束後，該朝聖團要前往君士坦丁堡。教宗請他們向君士坦丁堡大公宗主教巴爾多祿茂轉達他的問候，並表示他希望能在尼西亞會議1700週年的大公慶祝活動上親自與宗主教相會。

此外，聖父教宗稱該團體的大公朝聖之旅是「彰顯最近幾十年來神學進展與愛德對話的記號之一」。羅馬與君士坦丁堡於1054年斷絕關係後，保祿六世教宗與阿特納格拉（Athenagora）宗主教發表了聯合聲明，終結了互相開除教籍的局面，雙方從而在神學與愛德方面展開對話。

教宗良十四世指出，「我們也必須繼續懇求護慰者聖神賜予恩寵，好能跟隨合一與友愛的道路」。展望2033年，即耶穌救贖世人滿兩千年的週年紀念，教宗強調「必須在精神上回到耶路撒冷、和平之城」，那裡是宗徒們領受聖神的地方，然後他們才「前往地極」去為基督做見證。

教宗最後祈禱說：「願我們重返信仰根基的旅途能讓我們所有人體驗到天主的安慰之恩，讓我們能如同慈善的撒瑪黎雅人那樣，為今天的人類傾注安慰之油和喜悅之酒。」

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