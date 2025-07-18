教宗良十四世為加沙呼籲：立即停火

教宗在一封由帕羅林樞機署名的唁電中，對本月17日加沙聖家堂遭遇的襲擊“深表悲痛”。他向在襲擊中受傷的本堂神父羅馬內利表示在精神上關懷整個堂區團體，並為他們祈禱。教宗呼籲加沙地帶應“立即停火”。

（梵蒂岡新聞網）加沙地帶天主教聖家堂7月17日遭以色列軍隊襲擊。教宗良十四世在一封由聖座國務卿帕羅林樞機署名的電函中，再次呼籲加沙地帶應“立即停火”，並殷切希望該地區實現“對話、和解與持久的和平”。這次襲擊造成多人死亡和受傷，傷者中包括本堂司鐸羅馬內利（Gabriel Romanelli）神父，他腿部受輕傷，及時送往當地醫院接受治療。

教宗在這封寄給羅馬內利神父的電函中對堂區遭遇的襲擊“深表悲痛。自戰爭開始以來，該堂區已為500多名避難的人提供庇護。教宗良十四世將亡者的靈魂託付於“全能天主的慈愛”，保證在“精神上關懷”整個團體，並祈願“哀傷的人得到慰藉，以及傷者早日痊癒”。

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