青年禧年慶典拉開帷幕，教宗敦促年輕人傳遞希望、呼求和平

12萬人聚集在聖伯多祿廣場及和解大道，參加由聖座福音傳播部代理部長菲西凱拉總主教主持的青年禧年慶典開幕彌撒。感恩祭結束後，教宗親臨現場，眾人又驚又喜。教宗邀請青年為耶穌基督的平安與修和做見證。

（梵蒂岡新聞網）「晚上好！耶穌告訴我們：『你們是地上的鹽、世界的光。』『你們是世界的光明！』」教宗良十四世7月29日晚上在禧年青年彌撒結束後，親自來到聖伯多祿廣場，向青年說了這些話。

12萬名朝聖者當天傍晚就齊聚在聖伯多祿廣場和前方的和解大道，晚上7點參加了由聖座福音傳播部部長菲西凱拉總主教所主持的開幕彌撒。感恩祭結束時，總主教請在場眾人不要離開，因為教宗要親自來問候他們。青年們為此欣喜若狂，擠到教宗敞篷座車必經的柵欄邊，向教宗致以熱情的問候。在歌聲的伴隨下，年輕人舉起手機拍下這時刻，隨著夜幕的低垂，手機屏幕的亮光連成了一條光明之路，在教宗行經之處出現。

世界和平的呼聲

繞場過後，教宗來到聖伯多祿大殿前的石階上，以西班牙語、英語和意大利語向在場眾人發表講話。他說：「你們的喊叫全是為了耶穌基督，世界的盡頭都將聽見這些呼聲。」接著，教宗期勉道：「世界需要希望的訊息。你們就是這訊息，而且你們應當繼續將希望帶給所有人。」

在青年的禧年盛會拉開帷幕時，教宗表示，「接下來幾天，你們將有機會成為一股力量，能向羅馬城、意大利和全世界傳遞天主的恩寵、希望的訊息和光明。我們要懷著對耶穌基督的信德，並肩前行。我們也必須為世界和平高聲疾呼」。於是，教宗請在場眾人重複他的話，說：「我們渴望世界和平。」

在托爾維爾加塔再見

教宗邀請眾人為和平祈禱，並鼓勵他們「見證出耶穌基督的平安、修和，以及我們人人都正在尋求的世界之光」。「弟兄姊妹們，上主與我們同在，上主的聖名是我們的救援。願上主的名受讚美」。這美好的聚會結束時，教宗頒賜了降福，並且說：「再見！我們在托爾維爾加塔再會。」

當天晚上7點，開幕彌撒開始時，菲西凱拉總主教代表教宗向青年致以問候，感謝他們接受了教宗的邀請，參加屬於青年、屬於希望的禧年慶典。同時，總主教也念及來自戰爭地區的眾位朋友，願他們和所有人都得到「友愛的擁抱，團結一心、成為一體」。

在彌撒講道中，菲西凱拉總主教指出，「信德是個相遇，但首先是耶穌來與我們相遇，以祂所願的時間和方式，在祂所定的時機進行」。我們蒙召在祂前來尋找我們時予以回應。同時，菲西凱拉總主教以聖女瑪爾大為例，說明「當上主渴望與我們相遇時，祂必要在我們內找到警醒的人、隨時待命的人，也就是準備好不遲疑地奔向祂的人」。

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