青年禧年慶典拉開帷幕，教宗敦促年輕人傳遞希望、呼求和平
（梵蒂岡新聞網）「晚上好！耶穌告訴我們：『你們是地上的鹽、世界的光。』『你們是世界的光明！』」教宗良十四世7月29日晚上在禧年青年彌撒結束後，親自來到聖伯多祿廣場，向青年說了這些話。
12萬名朝聖者當天傍晚就齊聚在聖伯多祿廣場和前方的和解大道，晚上7點參加了由聖座福音傳播部部長菲西凱拉總主教所主持的開幕彌撒。感恩祭結束時，總主教請在場眾人不要離開，因為教宗要親自來問候他們。青年們為此欣喜若狂，擠到教宗敞篷座車必經的柵欄邊，向教宗致以熱情的問候。在歌聲的伴隨下，年輕人舉起手機拍下這時刻，隨著夜幕的低垂，手機屏幕的亮光連成了一條光明之路，在教宗行經之處出現。
世界和平的呼聲
繞場過後，教宗來到聖伯多祿大殿前的石階上，以西班牙語、英語和意大利語向在場眾人發表講話。他說：「你們的喊叫全是為了耶穌基督，世界的盡頭都將聽見這些呼聲。」接著，教宗期勉道：「世界需要希望的訊息。你們就是這訊息，而且你們應當繼續將希望帶給所有人。」
在青年的禧年盛會拉開帷幕時，教宗表示，「接下來幾天，你們將有機會成為一股力量，能向羅馬城、意大利和全世界傳遞天主的恩寵、希望的訊息和光明。我們要懷著對耶穌基督的信德，並肩前行。我們也必須為世界和平高聲疾呼」。於是，教宗請在場眾人重複他的話，說：「我們渴望世界和平。」
在托爾維爾加塔再見
教宗邀請眾人為和平祈禱，並鼓勵他們「見證出耶穌基督的平安、修和，以及我們人人都正在尋求的世界之光」。「弟兄姊妹們，上主與我們同在，上主的聖名是我們的救援。願上主的名受讚美」。這美好的聚會結束時，教宗頒賜了降福，並且說：「再見！我們在托爾維爾加塔再會。」
當天晚上7點，開幕彌撒開始時，菲西凱拉總主教代表教宗向青年致以問候，感謝他們接受了教宗的邀請，參加屬於青年、屬於希望的禧年慶典。同時，總主教也念及來自戰爭地區的眾位朋友，願他們和所有人都得到「友愛的擁抱，團結一心、成為一體」。
在彌撒講道中，菲西凱拉總主教指出，「信德是個相遇，但首先是耶穌來與我們相遇，以祂所願的時間和方式，在祂所定的時機進行」。我們蒙召在祂前來尋找我們時予以回應。同時，菲西凱拉總主教以聖女瑪爾大為例，說明「當上主渴望與我們相遇時，祂必要在我們內找到警醒的人、隨時待命的人，也就是準備好不遲疑地奔向祂的人」。
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