教宗探訪聖瑪爾大養老院：妳們是希望的標記

教宗良十四世前往位於岡道爾夫堡、由聖瑪爾大女修會管理的養老院。在那裡，教宗與她們共度約一小時，並邀請她們做“祈禱與信仰的見證人”。

（梵蒂岡新聞網）7月21日上午10點半，在岡道爾夫堡的聖瑪爾大養老院，大約20位年齡介於80歲至101歲住在那裡的年邁婦女滿面笑容，愉快地迎接教宗良十四世的到來。

聖座新聞室提及這次教宗的探訪，表示：“教宗受到修女團體的歡迎，並在修會會長的陪同下，於小聖堂中停留祈禱。”隨後，教宗逐一問候年邁的婦女，與她們及修女們親切交談。

祈禱的時光

聖座新聞室指出：“在一位年輕護理人員的致詞、詠唱聖歌和祈禱之後，教宗向在場的所有人講話。”他重新提到了剛才聽到的聖歌主題，以及關於瑪爾大與瑪利亞的主日福音，然後敦促大家“把握人生這段時間，以瑪利亞的方式生活，聆聽耶穌講話和祈禱”。

教宗感謝所有人的祈禱，並強調了其重要性“遠超我們的想像”。他接著說：“年齡無關緊要，是耶穌想要靠近我們，祂成為我們的客人，邀請我們做見證，不論年輕與否。”

信仰的見證人

教宗總結道：“妳們是希望的標記，妳們一生中已經付出了很多。”他邀請大家繼續“做出祈禱與信仰的見證”，成為一個將其所有奉獻給天主的大家庭。在大家一起誦念《天主經》後，教宗稍作停留，參觀了養老院，並於上午11點半前返回岡道爾夫堡夏宮。

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