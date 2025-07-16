教宗：體育化對抗為相遇，遏止仇恨的助跑

教宗良十四世為「心靈競賽」發表視頻訊息，指出在這個充斥著「分裂、炸彈和戰爭」的時期，「最大的挑戰是彼此相遇」。

（梵蒂岡新聞網）意大利拉奎拉體育場於7月15日晚上舉行「心靈競賽」，其收益捐給耶穌聖嬰兒童醫院和意大利明愛會援助患病兒童的「接納項目」。教宗良十四世為此發表視頻訊息，強調一起遊戲的核心意義是彼此相遇。

教宗在視頻中表示：「即使是在充斥著分裂、炸彈和戰爭的時期，依然有可能、始終有可能彼此相遇。」這是最大的挑戰。教宗期勉眾人幫助「我們和他人破碎的心靈復原，承認在天主的心中我們是一體的。心靈正是與天主和與他人相遇的地方」。

化對抗為相遇

這場友誼賽的收益要用來資助從意大利各地和全世界前來羅馬求醫治病的孩童，尤其是從戰爭地區來的患病兒童。教宗闡明，心靈與競賽這兩個詞在這場慈善活動中結合在一起，「為生命、為治療而募款，不是為了摧毀和死亡的目的」。

運動員和支持者如果好好投入體育運動，體育就能「化對抗為相遇、化分裂為包容、化孤獨為團體」。播送這場慈善活動的電視讓眾多觀眾的目光團結共融，促使人們「懷著愛、而非仇恨」去看待彼此。

為眾人的益處攜手合作

這場競賽的兩支隊伍分別由歌手和政治人物所組成。前者提醒我們，音樂讓「我們的話語和記憶」富含意義，後者則能為共同福祉攜手合作。

「假如政治不滿足於那些製造敵人的宣傳，而是採取艱難且必要的交流藝術、尋求共同福祉，那麼政治就能締造團結，而不造成分裂。」

遏止仇恨的目標

教宗最後邀請大家注視「心裡純潔」的孩童，他們因此能「看見天主」（參閱：瑪五8）。我們需要向他們學習，好能發現什麼才是真正重要的，「找回接納的勇氣，做個相遇的男女」，遏止「仇恨的助跑」。「願這場談論和平的競賽能劃下締造和平的一個點」。

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