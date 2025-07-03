教宗緬懷德里樞機：一生奉獻於天主的慷慨牧人

與方濟各教宗有著深厚關係的阿根廷加布遣會會士德里樞機於6月30日回歸天鄉，享年98歲。教宗良十四世在一封唁電中提及德里樞機的信仰見證。

（梵蒂岡新聞網）他是一位“慷慨的牧人”，“深受方濟各教宗的敬重”，“身為聽告解司鐸和靈修導師，多年來為天主和教會服務”。教宗良十四世在一封唁電中如此稱讚德里（Luis Pascual Dri）樞機。這位樞機是阿根廷人、方濟各加布遣會會士，於6月30日在布宜諾斯艾利斯安息主懷，享年98歲。

德里樞機之所以有名，是因為貝爾格里奧教宗在其宗座牧職期間曾多次提起他，稱他是仁慈的榜樣和典範，接納任何一個走近告解亭的人，他整天整天地守在告解亭內。方濟各教宗於2023年將這位加布遣會會士擢升為樞機。

教宗良十四世在一封由聖座國務卿帕羅林樞機署名、寄給布宜諾斯艾利斯總主教加西亞（Jorge Ignacio García Cuerva）的唁電中，表達了他“最深切的哀悼”，並向方濟各加布遣會成員、亡者的家人、該總教區的聖職人員、修會團體和平信徒表達哀悼之情。教宗為德里樞機“熱切祈禱”，“祈求主耶穌賜予他那不朽的榮冠”。

德里樞機的殯葬彌撒已於7月2日舉行。

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