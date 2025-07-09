教宗良十四世和一個兒童眼中的世界

罗伯特·方济各·普雷沃斯特當選教宗只有兩個月，但已經有許多具有代表性的照片。其中有一張鮮為人知的照片：教宗屈膝在一位想送他一幅畫的女孩的旁邊。這一簡單的舉動，卻傳遞出極具價值的信息：若要建設一個美好的世界，需要站在兒童的高度。

（梵蒂岡新聞網）在教宗良十四世任期的最初兩個月裡，出現了許多令人難忘的照片，其中有些將會長久地存留在人們集體的記憶裡，例如普雷沃斯特在當選教宗的那天，第一次站在聖伯多祿大殿中央的陽台上，面對聖伯多祿廣場上歡躍的人群時，他克制淚水的瞬間。但有一張照片,雖然還鮮為人知，卻自然地傳遞出一個訊息和對未來的憧憬：教宗屈膝在一位參加梵蒂岡夏令營的小女孩的身旁，小女孩正在向教宗展示一幅畫。

兩人臉上的笑容令人動容：教宗顯然看向正在拍照的人，而小女孩則被教宗的舉動深深吸引，並未看向鏡頭，而是目不轉睛、面帶微笑地望著教宗。這張照片為何如此重要？因為通過那個簡單的屈膝動作，教宗為我們所有人，尤其是那些今日手握世界命運的人指出一個方向：親近孩子，用他們的眼光看世界。如果我們每個人都能勇敢地這樣做，人類的命運將會如何改變？正如耶穌責備門徒阻止兒童們靠近時，所說的那句永遠被人記住的話：“讓小孩子到我跟前來。”

今天的我們，究竟有多少人願意讓孩子來到自己的身邊？更重要的是，我們又有多少意願走向他們？走向那些被戰火吞噬的孩子、那些因他人自私而挨餓的孩子、那些遭受無數種暴力的孩子們。理性要求成人去保護孩子，然而，現實卻恰恰相反：在由成人決定的戰爭中，首先受苦的卻是那些最脆弱的孩子。甘地曾說：“如果我們想要在這個世界上教導真正的和平，如果我們想要發動一場真正的反對戰爭的戰鬥，那我們就必須從孩子開始。”可惜的是，我們必須痛苦地承認：戰爭的現實就像毒藥一樣，從我們生命的最初階段就被灌輸進來。貝托爾特·布萊希特(Bertolt Brecht)在一首詩中寫道：“孩子們玩戰爭的遊戲，卻很少玩和平的遊戲，因為成人自古以來就在戰鬥。”

正因如此，或許改變歷史進程的唯一途徑，恰恰是那條看似最不可能的道路：彎下腰來、屈膝，放下我們作為成人固有的觀念與利益，用我們的眼睛，以孩子“低處”的眼光來看這個世界。使自己變小，正是為了讓我們的“人性”變得更高尚。

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