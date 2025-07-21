教宗和宇航員奧爾德林通電話，紀念人類登月56週年

教宗與執行阿波羅11號航天任務的宇航員通電話，一同回顧了登月的歷史壯舉，稱其為“人類才能的見證”，並共同默想天主創造萬物的奧秘。通話結束前，教宗降福了宇航員奧爾德林和他的家人及合作者。

（梵蒂岡新聞網）正值阿波羅11號登月56週年，教宗良十四世於7月20日晚上同美國宇航員奧爾德林（Buzz Aldrin）進行了通話。聖座新聞室在當晚公布了這一消息，公告中寫道，教宗與奧爾德林共同回顧了“這一歷史創舉，人類才能的見證”。

在通話中，教宗與奧爾德林一同以《聖詠》第八篇中的話語，默想天主創造萬物的奧秘，以及受造界的偉大與脆弱。通話結束前，教宗降福了奧爾德林和他的家人及合作者。

20日上午，教宗在帶領信眾誦念三鐘經後，前往位於岡道爾夫堡的梵蒂岡天文臺圓頂，參觀了天文望遠鏡和儀器設備。此次視察訪問是為紀念56年前的7月20日，執行阿波羅11號任務的美國宇航員奧爾德林和阿姆斯特朗（Neil Armstrong）首次登上月球表面的人類壯舉。

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