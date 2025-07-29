教宗良十四世於7月30日恢復週三公開接見

在岡道爾夫堡夏宮暑休後，教宗良十四世將於7月30日恢復週三公開接見活動，然後他將於聖母升天瞻禮回到夏宮。本週末，他要與青年一同歡慶禧年。

（梵蒂岡新聞網）經過暑期休息後，教宗良十四世將於7月30日恢復例行的週三公開接見活動。暑休前的最後一次週三公開接見於6月25日在聖伯多祿廣場進行，然後該週末教宗就前往岡道爾夫堡夏宮度假。8月15日週五，教宗將回到岡道爾夫堡夏宮，主持聖母升天瞻禮彌撒，並帶領聚集在自由廣場的民眾頌念《三鐘經》。8月17日主日，教宗也要在自由廣場帶領頌念《三鐘經》，當天下午就返回梵蒂岡。

在為時一週的繁忙公務後，本週末等著教宗的是屬於青年的禧年活動。眾多青年男女從世界各地湧入羅馬，參加禧年盛會。所有朝聖青年將於8月2日週六進入托爾維爾加塔會場，那裡曾是聖若望保祿二世教宗在兩千年大禧年與青年相聚的地方。今年8月2日，教宗良十四世要回到那裡，在音樂、見證和友愛中，晚上8點半與青年一起舉行守夜禮。隔天3日主日上午9點，在同一地點，教宗將為青年主持彌撒，並於中午12點與他們一起頌念《三鐘經》。

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