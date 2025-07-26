教宗敦促基督和平運動：使你們的團體成為和平之家

在美國基督和平運動舉行全國大會之際，教宗良十四世致函與會者，鼓勵他們將各自的地方團體變成「和平之家」，學習通過對話消除敵意。

（梵蒂岡新聞網）我格外祈願，你們的聚會能啟發美國基督和平（Pax Christi）運動的所有人致力於將各自的地方團體變成「和平的家」，在其中學習通過對話消除敵意，實現正義並珍惜寬恕。在美國基督和平運動召開全國大會之際，教宗良十四世致函與會者，向他們表達這個心願。

美國基督和平運動於7月25日至27日在底特律召開半年一度的全國大會。教宗在寫給與會者的信函中首先提到「我們世界此刻面臨的諸多挑戰」，例如：武裝衝突蔓延、民族之間的分裂、被迫移民的挑戰、以及推廣非暴力文化的努力。教宗提醒道，死而復活的主基督對宗徒們說的第一句話就是祝他們平安，那是「沒有武裝並且解除武裝的平安，謙遜而堅毅」。

如今，「耶穌繼續派遣祂的追隨者到世界各地、在其日常生活中締造和平」。為此，教宗說：「我格外祈願，你們的聚會能啟發美國基督和平運動的所有人致力於將各自的地方團體變成『和平的家』，在其中學習通過對話消除敵意，實現正義並珍惜寬恕。如此一來，你們就能讓許多人擁抱聖保祿的邀請，與他們的弟兄姊妹和睦相處（參閱：羅十二18）。」

教宗最後將該大會託付於教會之母聖母瑪利亞的轉禱，喜悅地頒賜他的宗座降福。

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