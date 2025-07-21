教宗與阿巴斯通電話：應保護平民和神聖場所

關於加沙地帶近日的衝突演變和約旦河西岸的暴力事件，教宗良十四世與巴勒斯坦國總統阿巴斯通電話，再次呼籲應完全尊重國際人道法。教宗也籲請不可無差別地使用武力，以及強迫人民遷移。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世7月21日上午接獲巴勒斯坦國總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）的來電，談論了加沙地帶近日的衝突演變，以及約旦河西岸的暴力事件。聖座新聞室在一份公告中提及這個消息。

應尊重國際人道法

公告指出，在電話會談中，教宗再次呼籲要完全尊重國際人道法，強調了保護平民和神聖場所的義務，以及禁止無差別地使用武力和強迫人民遷移。有鑒於悲慘的人道主義局勢，聖座新聞室寫道，雙方強調，迫切需要援助那些高度暴露在衝突後果之下的人，並要讓人道救援物資充分進入當地。公告最後表示，良十四世提到「聖座與巴勒斯坦國全面協議滿十週年的可喜紀念」。這份協議簽署於2015年6月26日，並於2016年1月2日生效。

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