教宗致函天主教大學：要成為通往天主的旅程

國際天主教大學聯會第28屆大會目前於墨西哥瓜達拉哈拉舉行。教宗在此機會上致函與會者。

（梵蒂岡新聞網）國際天主教大學聯會第28屆全體大會於7月28日至8月1日在墨西哥瓜達拉哈拉舉行，慶祝該大學聯盟成立一百週年。教宗良十四世在此機會上致函與會者。本屆大會的主題為“天主教大學，知識的編舞者”。

教宗在信函中指出，這是一個“非常美的表達，它喚起和諧、團結、活力與喜樂”。在此背景下，“我們要捫心自問，我們要跟隨的是哪種音樂”。教宗指出天主教大學蒙召成為“通往天主的心靈之旅程”。

教宗談到大學環境時說，以對話和知識多元化為特徵的大學環境與教會的使命並不相左。從福傳初期開始，基督徒就深知接納多元世界觀的重要性。

此外，教宗稱聖保祿向羅馬的基督徒提出的問題非常重要，“邀請他們將現在的生活方式與他們以前的生活進行比較”。“但那時你們得了什麼效果？只是叫你們現在以那些事為可恥，因為其結局就是死亡。”（羅六21）教宗指出，古希臘羅馬時期所有推理的結果，都用“死亡”一詞來概括。這是因為他們沒有基督，基督是“天父的聖言和智慧”；因為所有的受造物都藉著基督而受造，而最終歸於祂（參閱：哥一16）。

教宗在信函最後寫道，願“基督成為指導你們所有大學機構工作的指南”，願基督成為新福傳的原動力。教宗也向所有與會者頒賜宗座遐福。

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