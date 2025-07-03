教宗照料受造界祈禱日文告：迫切需要為環境正義行動起來

教宗良十四世為即將於9月1日舉行的照料受造界祈禱日活動發表文告：“在這個世界裡，弱勢群體是最先承受氣候變化導致破壞性結果的人。守護受造界成了信仰和人性的課題。”

（梵蒂岡新聞網）教宗良為將於9月1日舉行的第十屆照料受造界祈禱日活動發表文告，以教宗方濟各所選“和平與希望的種子”為主題。今年也是《願祢受讚頌》通諭發表十週年，這個主題也與正在慶祝的希望禧年相呼應。

遭到破壞的大地

教宗良在7月2日發表的文告中指出，世界許多地區遭受著“森林濫伐、汙染、生物多樣性的喪失”, 其背後的原因是“不義、不平等、貪婪，以及對國際法和人民權利的踐踏”。教宗表示：“由人類活動所導致的氣候變化，使出現極端自然現象的強度與頻率不斷上升（參閱《請讚頌天主》宗座勸諭，5號）。”

因爭奪自然資源而發生戰爭

更令教宗擔心的是“武裝衝突帶來的人為與生態破壞，能產生中期和長期的影響”，沒有意識到，對大自然的破壞首先使“最貧窮的人，邊緣化的人和受排斥的人”受到傷害。教宗特別指出“原住居民團體的苦難，是一個典型的例子”。在這些情況下，受造界成了爭奪生命資源的戰場，例如農業和森林因埋設地雷而成了危險地區、“燒毀土地”的政策、圍繞水源爆發的衝突，原材料分配不公等問題，這一切都傷害了最弱勢的群體，同時也危害到社會的穩定。

看守樂園

教宗繼續寫道：“這些傷害，源自罪惡。”因此，教宗呼籲人們重讀聖經中勸勉我們“耕種和看守樂園（參與 創二15）”的章節，這也意味著“人類與大自然之間一種相互負責的關係”。教宗強調：在基督內，我們是和平與希望的種子，藉著聖神，乾涸的沙漠也能變成祥和的樂園。

守護受造界，是信仰和人性的課題

環境正義不再是一個抽象的概念或遙遠的目標，而是“一項迫切的需求，超越了單純的環境保護”。教宗寫道：“對於信徒而言，更是一種神學上的要求，因為基督徒帶有耶穌基督的面容，萬物在基督內受造和得救。因此，照料受造界應成為一項關乎信仰與人性的課題。”

教宗良最後表示，願教宗方濟各的這道通諭繼續啟發人心，使“整體生態成為人們選擇和分享的方向”，以便產生更多應予以“守護和耕種”的希望的種子。

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