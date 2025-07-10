教宗良十四世與澤連斯基總統就烏克蘭戰爭、被強制驅逐的烏克蘭兒童的回歸以及聖座持續推動對話與和平的努力進行會談。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世於7月8日下午在岡道爾夫堡夏宮接見了烏克蘭總統澤連斯基，進行私人會晤。會談聚焦於烏克蘭正在進行的戰爭，以及通過對話尋求和平的緊迫性。

根據聖座新聞室發表的公告，對話圍繞結束敵對行動，並為烏克蘭戰爭找到公正且持久的解決方案的努力展開。教宗對戰爭受害者表示哀悼，並向烏克蘭人民保證他的祈禱和持續關懷。

教宗也鼓勵一切致力於釋放戰俘以及協助與家人分離的兒童重歸家庭的努力。他強調，梵蒂岡願意接待烏克蘭與俄羅斯雙方代表，推動可能的談判。

會晤結束後，澤連斯基總統以英語簡短向媒體發表講話。他表示：“我非常高興能見到聖父教宗，感謝他接待我們。”他感謝教宗和梵蒂岡的支持，特別是關於戰爭期間被帶到俄羅斯的烏克蘭兒童的問題。“這是一個非常重要的問題，我們進行了交談”，並強調必須將這些兒童送回到烏克蘭的家人身邊。

澤連斯基總統再次重申了烏克蘭致力於實現和平的承諾。“我們當然希望和平，希望戰爭能夠結束。”他表示：“我們非常希望梵蒂岡與聖父教宗能夠協助安排一場高級別領導人會議，以結束這場戰爭。”

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