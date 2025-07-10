教宗：聆聽“大地和窮人的吶喊”

教宗在岡道爾夫堡“願祢受讚頌莊園”舉行首台照料受造界彌撒，敦促眾人聆聽“大地”和“窮人的吶喊”。“唯有默觀的視野才能改變我們與受造物的關係，使我們走出生態危機。”

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世7月9日上午在岡道爾夫堡“願祢受讚頌莊園”主持了首台照料受造界彌撒。他邀請我們聆聽“大地”和“窮人的吶喊”，這吶喊聲“已抵達天主的心中”，也向作為天主肢體的我們發出挑戰。因此，“我們的憤怒就是天主的憤怒，我們的工作就是祂的工作”。

教宗在這有各種植物、及眾多受造元素的場景中主持感恩祭。在講道前的即興講話中，教宗將這場景描述為“天然的大教堂”。在這台感恩祭中，首次使用了為照料受造界彌撒的祈禱經文。7月3日，聖座新聞室舉行新聞發布會，介紹了這台彌撒中的專用祈禱經文。

接著，教宗籲請在場的人“為教會內外許多人的皈依祈禱，他們仍然沒有意識到照料共同家園的緊迫性”。“我們每天在世界各地看到許多自然災難，一部分是人類的過度行為及其生活方式所造成的。因此，我們要捫心自問，我們自身是否正在經歷這種轉變，我們多麼需要它啊！”

隨後，教宗強調了“方濟各教宗在《願祢受讚頌》和《眾位弟兄》通諭中傳達的訊息”，在一個因“全球氣候變暖和武裝衝突而燃燒”的當今“世界”中，具有非凡的現實意義。

此外，教宗也深入省思了福音中耶穌平息風浪的事跡，指出聖史瑪竇描述的“門徒們的恐懼”是“多數人的恐懼”，但需要克服它。“在禧年之際，我們要不斷地這樣說：希望就在眼前！我們在耶穌內找到了希望。祂依然平息風浪。祂的權能不是推翻，而是創造；不是摧毀，而是賦予新生命。”

教宗指出，“唯有默觀的視野能改變我們與受造物的關係，使我們走出生態危機，由於罪惡，生態危機導致與天主、與近人和大地的關係破裂”。

最後，教宗良十四世提到正在舉行的彌撒聖祭。他說，方濟各教宗在《願祢受讚頌》通諭中如此寫道，“感恩祭是天主聖化受造物的最高峰”，上主選擇了“要藉著薄片的物質來進入我們個人內心的最深處”（參閱：《願祢受讚頌》，236）。

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html