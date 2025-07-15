孩童飛奔進教宗懷抱：赤子的依恃之情、慈父的溫柔接納

宗座聖所守護人西爾韋斯特里尼神父講述他今年6月在梵蒂岡宗座大樓公爵廳親眼所見的溫馨場景。教宗私下接見一家人時，年幼的兒子奔向教宗，教宗立即親切地俯身將他擁入懷中。

（梵蒂岡新聞網）宗座聖所守護人、奧斯定會會士西爾韋斯特里尼（Bruno Silvestrini）神父日前撰文講述了他親眼目睹的溫馨一幕。這個人情味濃厚的樸實相遇發生在今年6月7日，當時羅馬托爾迪昆托（Tor di Quinto）憲兵營專職司鐸的合作者焦丹諾（Giovanni Giordano）在梵蒂岡宗座大樓公爵廳蒙教宗良十四世接見。

前來晉見教宗的還有他的妻小。年幼的兒子活潑好動，總是有用不完的精力。在好長的等候中，誰也沒辦法讓他乖乖坐下：他在公爵廳裡東奔西跑，不管在場的其他人，而且對他人沒什麼信任感。他看似沉浸在自己的世界裡，要用遊戲來填滿這段等候的時刻。然而，聖父教宗一現身，就發生了一件眾人預料不到的事。正當大人們正襟危坐、內心澎湃，甚至是為這神聖的一刻而感到有些膽怯時，那小孩子彷彿靈光乍現：他不顧一切、毫不遲疑地飛奔向教宗，而教宗一把將他抱進懷中，真誠又自然。

這不假思索的舉動展現出赤子之心的純真。孩子知道什麼是真善美、知道什麼是全然接納。教宗良十四世滿面笑容，對那出乎意料的由衷舉動以溫柔為報。我們不得不想起耶穌善師說的一句話：「你們若不變成如同小孩子一樣，決不能進天國。」（瑪十八3）

正是通過這樣的事件，上智的天主似乎要在我們耳邊輕聲地說：有時候，擁有自由心靈的人比其他任何人都更懂得天主的美好和祂的慈父心腸。

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