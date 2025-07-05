羅馬發生爆炸，教宗良以焦慮的心情關注事態發展

7月4日早上，羅馬的普雷內斯蒂諾社區一處加油站發生爆炸，造成二十餘人受傷，其中有九名救援人員。教宗良十四世在他的X帳號@Pontifex上用意大利語發文，為遭遇這起爆炸事故的人祈禱。

（梵蒂岡新聞網） 7月4日早上8點15分過後不久，在羅馬的普雷內斯蒂諾（Prenestino）社區一處加油站發生巨烈爆炸，巨大的聲響在整個羅馬都能聽到，超大範圍的濃煙，一度讓人認為是落下的炸彈。根據消防隊的初步消息，爆炸是由一輛油罐車的加油泵脫落引起的。

教宗良的發文

教宗良在他的X帳號@Pontifex上用意大利語發文，表達他對不幸捲入這起“悲慘事故”人的關懷。教宗寫道：“今早在本教區中心地帶普雷內斯蒂諾區一處加油站發生爆炸，我為不幸捲入這起事故的人祈禱。我以焦慮的心情繼續關注這起悲慘事故的事態發展。”

雷納樞機的聲明

教宗羅馬教區代理主教雷納（Baldo Reina）樞機也發表公告，表示“我向這次爆炸事故中受傷的人員及其家屬表達關懷，並為他們祈禱”。雷納樞機也表示：“我正在與那個地區的幾位司鐸保持聯繫，密切關注事故的發展狀況。”

爆炸事故之後，羅馬教區的明愛會和附近的堂區也立刻投入救援工作。

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