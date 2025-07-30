教宗接見慕道者和新洗者：你們是地上的鹽、世上的光

教宗良十四世提醒正在慕道和剛領洗不久的青年，我們並非生來就是基督徒，而是通過洗禮成為基督徒，穿上基督。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世7月29日上午在梵蒂岡接見了法國正在慕道和剛領洗不久的青年，鼓勵他們的信仰旅途。這些青年在主教、輔導神師和要理教員的陪伴下，前來羅馬參加屬於青年的禧年活動。

個人的相遇之路

聖父教宗的講話著重於基督徒入門階段中個人與天主的相遇。他說：「你們每個人都在接納自己的團體裡親身體驗到與上主的相遇。」洗禮不只是個儀式，更是一生與天主共融的開端。

「看到青年投入信仰、渴望賦予生命意義、接受基督和福音的引領，這是令人喜悅的事！」教宗如此表示，並指出，洗禮使我們成為天主大家庭的一員。接著，教宗引用聖保祿宗徒寫給迦拉達人的書信，強調：「你們凡是領了洗歸於基督的，就是穿上了基督。」（三27）

不滅的光

提到在洗禮中，受洗者從復活蠟燭那裡點亮的自己手中的蠟燭，教宗指出，「那是基督之光，催促我們聆聽天主聖言，持續在聖體聖事內與上主共融，從而維繫並滋養這個燭光」。

然後，教宗引用聖盎博羅削的話，重申：「基督為我們是一切。」「如果你想要醫治創傷，祂是醫生。如果你處在黑暗中，祂是光明。請你們體驗並觀看，上主是何等的美善！」

你們是地上的鹽、世上的光

「跟隨上主，你們便也是地上的鹽和世上的光（參閱：瑪五13-14）。教會需要你們美好的信仰見證，好能更加成長，親近每個有需要的人。」同時，教宗也鼓勵在場青年始終與主耶穌緊密相連。「我們不是生來就是基督徒，而是在天主聖寵的觸動下成為基督徒」。

教宗最後祝福在場眾人，說：「在磨難中，在孤獨和枯竭的時刻，在誤解和辛勞時，願你們的心靈能扎根於上主。祂是『道路、真理和生命』（若十四6），祂是一切平安、喜樂與愛的泉源。」

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