教宗勸勉修女們：你們要扎根於愛德，播種善行

教宗良十四世於6月30日在梵蒂岡接見了四個女性修會團體的代表們。教宗勉勵修女們效法她們的會祖，是他們拓寬了服務的新道路，特別是對兒童、窮人、孤兒、移民、長者與病患。

（梵蒂岡新聞網）“主是如何滿足我對生命、愛與光明的渴望？”這是教宗良十四於6月30日，在梵蒂岡克萊孟廳接見四個女性修會團體代表們提出的省思邀請。這四個修會分是大聖巴西略修女會（Suore dell’Ordine di San Basilio Magno）、仁愛之女會（Figlie della Divina Carità）、聖奧斯定援助修女會（Congregacion Agustinas Hermanas del Amparo）以及耶穌聖心和聖母聖心方濟各修女會（Suore Francescane dei Sacri Cuori）。教宗在講話中鼓勵她們，把自己的生命與使命深深扎根於基督，從而能夠服務最有需要的人，特別是對兒童、窮人、孤兒、移民、長者與病患，同時從各自修會的會祖榜樣中汲取力量與靈感。

讓天主安排一切

首先，教宗引用了聖奧思定的話說：“天主是你的一切。如果你飢餓，天主是你的食糧；如果你口渴，天主是你的水泉；如果你在黑暗中，天主是那永不熄滅的光；如果你赤身露體，天主是你不朽的衣裳。”教宗解釋道：“正是這種扎根於基督，使得那些在我們之前、與我們有著同樣天資和局限的男女得以完成那些從未想過能實現的事，播下善的種子，跨越世紀與大陸，直到今天幾乎遍及全球，而你們的臨在正好表現了這一點。”

福音是服務最好的原始能量

教宗指出，無論修女這次來羅馬是為修會大會還是為了禧年，教宗邀請修女們“來到伯多祿墓前，重申對天主的愛和對教會的忠誠”。教宗表示，修女們的過往生活經驗和當下的生活，證明了一個事實“在聖神的推動下，踏上奉獻的新旅程，投身於愛天主和愛近人並留心觀察時代徵兆的人”，福音則是他們最好的原始能量。

在愛德中扎根

接著，教宗引用梵蒂岡第二屆大公會的《修會生活革新》法令8號的內容，強調扎根於愛德中的服務是多麼的重要：“會士的全部的修會生活，當充滿傳教精神，而全部傳教活動，則當受修會精神的陶冶。所以為使會士響應基督的聖召，並服事其肢體，如服事基督本身一樣，則他們的傳教活動，當從與基督親密的結合出發。”

最後，教宗以聖保祿的話祝福在場的所有修女們，為“使基督因着你們的信德，住在你們心中，叫你們在愛德上根深蒂固，奠定基礎，為使你們能夠同眾聖徒領悟基督的愛是怎樣的廣、闊、高、深，並知道基督的愛是遠超人所能知的，為叫你們充滿天主的一切富裕（弗三17-18），願童貞瑪利亞陪伴你們，我降福你們。”