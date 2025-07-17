教宗致函意大利工會聯合會：推動和平社會，服務人類發展

意大利工人工會聯合會第二十屆全國會議於7月16日在羅馬召開。教宗良十四世致函聯合會秘書長富馬羅拉女士，該信函由聖座國務卿帕羅林樞機署名。大家共同的目標是建立一個更人性化的社會秩序，並促進聖奧斯定所提出的“秩序帶來的安寧”。

（梵蒂岡新聞網）必須“推動一個更有人性的社會關係秩序，以及和平且公義的社會，以服務人類整體發展和家庭的福祉”。這是教宗良十四世通過由聖座國務卿帕羅林樞機署名的信函，向在羅馬召開的意大利工人工會聯合會（Cisl）第二十屆全國會議提出的邀請。本次大會於7月16日召開，其主題為“參與的勇氣”。

教宗良在致以聯合會秘書長富馬羅拉（Daniela Fumarola）女士的信中，向大會的組織者、發言者和與會者表達他“誠摯的問候”，並對工會中“具有重要意義的事件”表示了“高度讚賞”。他同時期許“這場重要的研討會能激勵大家更熱忱地倡導社會責任”。

教宗並勉勵與會代表們“不要忽視我們共同的目標，促進‘秩序帶來的安寧’（tranquillitas ordinis）”。這是聖奧斯定在《天主之城》（De Civitate Dei）中提出的概念。

總統馬塔雷拉的訊息

意大利共和國總統馬塔雷拉也向富馬羅拉秘書長發來訊息，寫道：“在意大利和歐洲，自由與民主需要工人們的參與。”這次工人工會聯合會選擇以“參與的勇氣”作為大會的核心主題價值。總統強調，此舉是一個“積極的信號”，對“社會和政治交流”作出貢獻。

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