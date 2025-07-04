教宗與梵蒂岡夏令營兒童和波蘭300多名兒童會面

教宗7月3日上午在梵蒂岡保祿六世大廳問候了參加梵蒂岡夏令營的兒童，來自烏克蘭的300名兒童也參與其中，他們由意大利明愛會接待。教宗邀請孩子們從現在做起，成為和平及友誼的建設者。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世7月3日中午時分，在梵蒂岡保祿六世大廳首先會見了來自烏克蘭並得到意大利明愛會款待的300名兒童和青少年，隨後與參加梵蒂岡夏令營的孩童會面。

聖座新聞室的一份相關公告稱，夏令營的輔導員迎接了教宗，他與孩子們交談並回答了一些問題。教宗講述了他的童年、他參與彌撒，在那裡遇到其他孩子和朋友，但更重要的是，他在那裡遇見“最好的朋友，耶穌”。

接著，教宗提到差異和接納。他首先用英語向烏克蘭兒童說了幾句歡迎詞，並強調“互相尊重的重要性，不要只看到差異，而要建設橋樑和友誼，我們都可以成為朋友、弟兄姐妹”。

教宗在回答一個有關戰爭的問題時解釋說，在年幼的時候，也要學習成為和平與友誼的建設者，不要進入戰爭和戰鬥，絕不可推動仇恨和嫉妒：“耶穌召叫我們所有人成為朋友”，重要的是，“從小就要學習彼此尊重，視他人如同自己”。

兒童和青少年贈送給教宗的禮物中，有他們在夏令營中製作的物品，以及烏克蘭兒童繪製的圖畫和作品。會面結束時，教宗與在場的人合影留念，然後邀請大家一起誦念《聖母經》，並降福了他們。

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