教宗悼念萬-特魯瓦樞機：熱忱的善牧

在致巴黎總主教的一封唁電中，教宗良十四世對這位曾帶領巴黎總教區十二年之久的萬-特魯瓦樞機的辭世表達了哀悼與靈性關懷：“願天主將他接納到祂安息、和平與光明的居所中。”

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世於7月22日在寄給巴黎總主教于爾里克（Laurent Ulrich）的一封唁電中，對安德肋‧萬-特魯瓦（André Vingt-Trois）樞機的逝世表達了哀悼與靈性關懷。這位樞機於7月18日辭世，享年82歲。

在唁電裡，教宗表示：“我渴望特別轉向亡者的親人與摯愛、在他病苦時在瑪利亞-德肋撒之家（Maison Marie-Thérèse）協助他的醫護人員，以及巴黎總教區的神職人員與教友，他曾是該教區熱忱的善牧長達12年之久。我祈願，在這位僕人為牧職使命盡心竭力、並在他生命最後的日子中親身分擔基督十字架之後，願復活的主將他接納到祂安息、和平與光明的居所中。”

萬-特魯瓦樞機的葬禮於7月23日上午10點在巴黎聖母主教座堂舉行，由巴黎總主教于爾里克主持。

萬-特魯瓦主教曾於2007年至2013年間擔任巴黎總主教，也曾任法國主教團主席。2007年11月24日，本篤十六世教宗在樞密會議中冊封他為樞機。作為司鐸級樞機，他的領銜聖區是羅馬法王聖路易堂（San Luigi dei Francesi）。他曾是聖座主教部與聖座東方教會部的成員，並於2014年與2015年擔任以家庭為題的世界主教會議的主席代表。

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html