教宗致電皮扎巴拉宗主教：加沙不可再有慘案

教宗良十四世打電話給耶路撒冷拉丁禮宗主教皮扎巴拉樞機，後者在以色列轟炸加沙聖家堂後，與東正教宗主教德敖斐羅一起帶著人道救援物資進入加沙。教宗重申，他關懷巴勒斯坦百姓和所有聖地和中東的無辜受害者，與他們團結一心。隨後，教宗也致電加沙本堂神父所屬修會、道生會的省會長。

（梵蒂岡新聞網）「現在是結束這場慘案的時候了。」教宗良十四世7月18日與耶路撒冷拉丁禮宗主教皮扎巴拉樞機通電話，如此說道。以色列於17日轟炸加沙地帶唯一天主堂，造成三人死亡，包括本堂神父羅馬內利（Gabriel Romanelli）在內共有十人受傷，隔天18日皮扎巴拉宗主教與耶路撒冷東正教宗主教德敖斐羅三世（Teofilo III）一起進入加沙。

皮扎巴拉樞機向本新聞網表示：「希臘東正教宗主教和我，以及我們的代表團前往加沙，探訪堂區、受害者家庭和整個團體，與他們同舟共濟。正當我們行經加沙邊界時，聖父教宗良十四世打電話過來，表達他的關懷、關愛、祈禱、支持，以及他願意竭盡所能，不只要促成停火，更要終止這場悲劇。」

宗主教指出，「教宗良多次重申，現在是結束這場慘案的時候了、沒有任何藉口可以為所發生的事做辯解，以及要努力避免造成更多人受害。我們渴望以拉丁禮宗主教區，以及聖地全體教會的名義感謝教宗的這份關懷和祈禱」。

教宗掛念聖地和中東的所有無辜受害者

聖座新聞室通過Telegram通信軟件發表公告，表明教宗在與皮扎巴拉宗主教的通話中，強調會竭盡所能「遏止那毫無益處、殃及無辜的慘案」。教宗惦記著「所有無辜的受害者，17日襲擊事件的受害者，以及這段痛苦時期在聖地和全中東的受害者」。

18日上午稍晚，教宗也聯絡了加沙天主堂本堂神父羅馬內利所屬的道生會省會長費雷羅（Carlos Ferrero）神父。教宗向他表達對團體、信友和會士們的關懷之情。教宗保證為他們所有人祈禱，並會「不懈地致力於和平」。

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html