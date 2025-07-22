教宗與登月宇航員的通話化作讚美天主的祈禱

7月20日主日晚上，教宗良十四世與56年前第二位踏上月球的人，宇航員巴茲·奧爾德林進行了一次視頻通話。他們共同默想天主創造萬物的奧秘，以及受造界的偉大與脆弱。在三鐘經祈禱中，教宗呼籲結束加沙戰爭的野蠻行徑，因為每一條生命都是神聖的。這些畫面向我們傳達了同樣的信息：和平的意義與戰爭的荒謬。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世上周日晚與巴茲·奧爾德林（Buzz Aldrin）進行了視頻通話。他是56年前踏上月球的第二人，曾親眼從太空凝望過我們的地球。當天下午，教宗良十四視察了梵蒂岡天文台，在望遠鏡下凝視星辰之美。隨後，在晚間與奧爾德林的通話中，默想天主創造萬物的奧秘，以及受造界的偉大與脆弱。

教宗在以色列軍隊襲擊加沙聖家堂後發出的懇切呼籲，呼籲結束戰爭的野蠻行徑，尋求和平解決衝突的辦法，遵守人道主義法，尊重保護平民的義務，禁止集體懲罰、濫用武力和強制遷移人口。他選擇逐一念出教堂襲擊事件中三名遇難者的名字，並非因為他們是基督徒，而是為了強調每個生命都是神聖的，每個敬禮場所都是神聖的。這是為了給這場持續的無謂屠殺中所有無辜遇難者賦予姓名。每個受害者都有名字、姓氏和故事，而每天列出的只是數字。

這些時刻各不相同，如同畫作。雖在時間上接近，卻從不同的角度傳達出同一個訊息：和平的意義與戰爭的荒謬。它們清楚地描繪出，溝通——無論是透過行動、圖像還是言語，都可以是非武裝的，卻又具有解除武裝的力量。

教宗與宇航員奧爾德林進行的視頻通話確定無疑地變成了一個美妙的祈禱時刻。他們二人用《聖詠》第八篇的語言默想，向上主訴說祂的偉大：諸天、月亮、星辰；而後說到人類。如此渺小，又如此偉大。在月球上望去，不過是微不可見的塵埃，甚至根本無從辨認。然而，“令祂統治祢手的造化，將一切放在祂的腳下”。

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