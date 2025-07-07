教宗良接見聖奧斯定會修女：沒有真理的文化只是權力的工具

教宗勸勉耶穌及聖母之僕奧斯定修女會的修女們：你們要重申繼續服膺會祖德肋撒·斯比內利修女的神恩，在試探中保持耐心，在傳教和培育上要有勇氣。

（梵蒂岡新聞網） 7月5日上午，教宗在梵蒂岡樞密會議廳接見了約40位耶穌及聖母之僕聖奧斯定（Serve di Gesù e Maria）修女會的修女們。她們以聖奧斯定會熟悉的聖歌《我愛你太遲》（Tardi t'amai）迎接教宗，這首歌濃縮了希波主教皈依的心路歷程。該修會意大利省會議結束之後，修女們前來梵蒂岡晉見教宗。教宗指出，這一週是“祈禱、分辨和共同規劃”的時期，同時也“重申繼續服膺你們的會祖、可敬者德肋撒·斯比內利修女（Maria Teresa Spinelli）的神恩”。教宗還鼓勵修女們，讓修會的名字常能引領她們。

一種遠離世俗的文化

教宗繼續表示，在試探中要有耐心，因為正是在這些試探中，天主重申祂的忠信；在傳教中要有勇氣，“讓你們所投入的教育事業培養心智，以及能聆聽、熱愛人類的心靈”。教宗強調：“我們知道，沒有真理的文化，終將淪為權力的工具：它非但無法解放人的良知，反而依照市場、潮流或世俗的成功，予以混淆和扭曲。

教宗最後邀請修女們重讀聖奧斯定的著作《論導師》（De Magistro）。在這部作品中，這位偉大的教會聖師指出：“外在的教導應常引領人與內在的導師，耶穌相遇。”

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