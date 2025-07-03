教宗良十四世接見意大利總理梅洛尼

意大利部長會議主席梅洛尼7月2日晉見教宗良十四世。隨後，梅洛尼總理與帕羅林樞機和加拉格爾總主教在聖座國務院進行了會談。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世7月2日在梵蒂岡宗座大樓接見了意大利部長會議主席梅洛尼（Giorgia Meloni）女士。這是梅洛尼總理與教宗的首次正式會晤。

此前，他們二人已兩次見面。一次是在今年5月18日，教宗就職彌撒後的簡短交談；另一次是在6月21日政府領導人的禧年慶典機會上，兩人進行了簡短的問候。

7月2日，梅洛尼總理晉見教宗後，前往聖座國務院與聖座國務卿帕羅林樞機進行了會談，聖座國務院與各國及國際組織關係部門秘書長加拉格爾總主教在場陪同。

聖座新聞室的公告指出，雙方“在親切交談中”，強調了聖座與意大利之間“現存的良好關係”，並提到“對烏克蘭和中東地區的和平，以及加沙人道主義援助的共同承諾”。

公告指出，在交談中，“雙方討論了一些有關雙邊關係的問題，以及天主教會和意大利社會關注的議題”。

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