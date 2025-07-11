教宗良十四世：人工智能的發展應與人類和社會價值觀並行

教宗良近日致函在瑞士日內瓦舉行的“2025人工智能向善全球峰會”，重申了有必要對新興科技進行“地方性與全球性的協調管理”。教宗指出儘管這些新興科技具有“快速”和“高效”地執行任務的能力，但也強調，這些新興科技是無法取代“道德分辨”以及真實人際關係所蘊含的豐富內容。

（梵蒂岡新聞網）人類如今正處於“十字路口”。一方面，是人工智能的潛能，它能以“驚人的速度和效率”完成任務；另一方面，則是它無法進行“道德分辨”和建立真正人性化的關係。未來應走的道路，是一條“地方性與全球性協調管理”的路，並在尊重真正“社會性”價值中，引導新興科技的發展。

這是教宗良十四世於7月10日致函“2025人工智能向善全球峰會”（AI for Good Summit 2025）中的核心內容，該信函由聖座國務卿帕羅林樞機署名。該峰會由國際電信聯盟（ITU）主辦，並與聯合國若干機構合作，在瑞士政府贊助下，7月7日至11日於日內瓦舉行，旨在推動將人工智能納入應對全球發展挑戰的解決方案中。

連結人類大家庭

在信函中，教宗首先祝賀國際電信聯盟成立160週年和在推動“全球合作”方面所做的不懈努力，即致力於讓全球人民都能共享通訊科技所帶來的福祉。教宗指出，通過各種可用的方法“連結人類大家庭”是一項極具挑戰性的任務，尤其是在“鄉村和低收入地區”，目前仍有約26億人無法使用這些通訊科技。

正在進行的“數字革命”

由人工智能主導的數字革命所帶來的巨大潛能，使人類處在十字路口。教宗寫道，這場數字革命的影響深遠且廣泛，涵蓋教育、就業、醫療、管理、軍事和傳播領域。這場“劃時代的變革”需要人類有責任感和分辨的能力來搭建“對話的橋樑”，以促進兄弟情誼，並確保人工智能始終服務於全人類。教宗指出，必須思考人工智能的“人類學”與“倫理”的意涵，價值觀受到威脅，需要有相關的責任和規範守則來保護這些價值觀。

日益增長的“人類責任感”

儘管人工智能能夠“模擬人類推理的某些方面”，並以驚人的效率完成任務，但它仍然無法替代真正的道德分辨和建立“真正的人際關係”。教宗強調，這些科技的發展，必須與人類和社會的價值觀，能做出合乎良知判斷的能力以及日益增長的人類責任感並行。

以人為本的規範體系

教宗進一步表示，科技系統的“倫理“使用責任，首先落在開發者、管理者與監管者身上。然而，每一位用戶也都承擔著一部分責任。因此，教宗呼籲推出一套以人為本的“規範體系”，不應僅僅以“實用性或效率”作為唯一標準。

秩序與安寧

最後，教宗援引聖奧斯定在《天主之城》（De Civitate Dei）中提出的概念：秩序帶來安寧（tranquillitas ordinis）。為推動一個更具人性化的社會，建立“和平與公正的社會”，以及服務於整體發展與人類大家庭的共同福祉，這是一個不容忽視的方面。

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html