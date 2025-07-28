教宗深切擔憂加沙平民：他們飢腸轆轆，暴露於死亡危險下

教宗良十四世為世界各地的戰爭受害者發出呼籲。他格外擔憂加沙平民，籲請釋放人質、完全尊重人道主義法。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世7月27日主日在三鐘經祈禱活動中說：「我的心與世界各地所有遭受戰爭和暴力之苦的人同在。」提到在泰國和柬埔寨邊境衝突中受到影響的人，「尤其是兒童和流離失所的家庭」，以及「敘利亞南部暴力的受害者」，教宗祈願「和平之王能啟發所有人去尋求對話與修和」。

深切擔憂加沙百姓

近日，加沙地帶醫院滿是瘦如柴骨的幼童的照片流傳開來。當地百姓已經忍飢受餓好幾個月，導致死亡人數上升，尤其是最脆弱者的死亡數字急遽攀升。為此，教宗說：「我懷著深切的擔憂關注加沙嚴重至極的人道處境，那裡的平民百姓被飢餓所壓垮，持續暴露在暴力和死亡的危險下。」

呼籲

教宗疾呼道：「我再次沉痛地呼籲停火、釋放人質，以及完全尊重人道法。每個人都有天主賦予的內在尊嚴。我催促在所有衝突中的各方都要承認這份尊嚴，停止每一個與之相反的行動。我籲請為所有民族的和平未來進行談判，抵拒那會殃及未來的一切。」

教宗最後將衝突中所有無辜的受害者，以及那些有能力終止衝突的領導人，都託付於和平之后聖母瑪利亞。

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