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2025.07.13 Angelus 2025.07.13 Angelus   (@Vatican Media)
教宗
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教宗三鐘經：只要為生命效勞，就能承受永生

教宗良十四世在羅馬近郊岡道爾夫堡夏宮門口帶領信眾誦念《三鐘經》。他提醒基督徒，只要在服務與愛中照顧他人，就能承受永生。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世正在羅馬近郊的岡道爾夫堡夏宮度過夏日時光，7月13日主日在夏宮門口帶領聚集在自由廣場上的信眾誦念《三鐘經》。念經前，他省思了主日福音中對耶穌提出的一個疑問：「師傅，我應當做什麼，才能繼承永生？」（參閱：路十25）

教宗指出，這個人提出的疑問表達出人心深處的渴望，也就是「一個沒有失敗、罪惡和死亡的生活」。教宗強調，我們絕不可能靠蠻力或討價還價去獲得永生，而是必須予以繼承。

「永生是唯有天主能施予的，它有如遺產那樣傳給我們，如同父母對子女所做的一樣。」正因如此，耶穌敦促我們承行天主的旨意，意即要全心全意愛天主，並要愛人如己（參閱：路十27、申六5、肋十九18）。

「每當我們做這兩件事情時，我們就回應了天父的愛。天主的聖意即為生命的法則，天父率先親自遵守，在祂的聖子耶穌內無條件地愛我們。」

教宗鼓勵眾基督徒注視耶穌，以尋獲真愛的意義，即：「愛付出而不占有，寬恕而不苛求，援助而從不離棄。」正如天主在耶穌基督內親近世人，我們也要照顧周圍的人。「效法救世主耶穌的榜樣，我們也蒙召帶去安慰與希望，尤其要帶給氣餒和絕望的人。」

教宗最後重申，最大的誡命是愛天主和愛近人，這條誡命高過於人定的所有律法，並且賦予它們真正的意義。「為獲得永生，我們不必欺騙死亡，卻只要為生命效勞，也就是在相處時照顧他人。」盡力為生命服務，我們就會成為「日常生活中的和平締造者」。

鏈接網址： www.vaticannews.cn

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2025 Jul 14, 08:36

《三鐘經》是紀念天主降生成人無限奧跡的經文，每日誦念三遍，即清晨六點，中午十二點和晚上六點聖堂敲響鐘聲的時刻，因此在中文語境中被稱為三鐘經。而三鐘經的拉丁文名為Angelus，取自第一句“上主的天使向瑪利亞報喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一個單詞。《三鐘經》由三條論及耶穌基督降生成人奧跡的短句和三遍《聖母經》組成。在每個主日和重大瞻禮，教宗都會從梵蒂岡宗座大樓書房窗口帶領聖伯多祿廣場上的信眾一同誦念此經文。念經前，教宗會發表簡短的講話，講解當天的讀經；之後，教宗會問候廣場上的朝聖者。從復活節到聖神降臨節，《三鐘經》由《天皇后喜樂經》代替。後者是一篇紀念耶穌基督復活的經文，以三遍《光榮頌》為結尾。

最新的三鐘經/天皇后喜樂經

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與教宗一起祈禱

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三鐘經

啟：主的天使向瑪利亞報告。
應：她因聖神受孕。
（聖母經一遍）

啟：我是主的婢女。
應：請照祢的話在我身上成就。
（聖母經一遍）

啟：天主聖子降生成人。
應：居住在我們中間。
（聖母經一遍）

啟：天主聖母請為我們祈求。
應：使我們堪當承受基督的恩許。

啟：請大家祈禱：
應：天主求祢把祢的聖寵注入我們心中，我們既因天使的預報，得知祢的聖子降生成人，亦願賴祂的苦難及祂的十字聖架，獲享復活的光榮。因我們的主基督。阿們。

願光榮歸於父、及子、及聖神；起初如何，今日亦然，直到永遠。（三遍）

教宗或宗座降福禮

啟：願主與你們同在。
應：也與你的心靈同在。

啟：願上主的聖名受頌揚。
應：從現在直到永遠。

啟：上主的聖名是我們的助佑。
應：因祂創造了天地。

啟：願全能的天主，聖父，聖子，聖神降福你們。
應：阿們。