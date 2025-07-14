教宗三鐘經：只要為生命效勞，就能承受永生

教宗良十四世在羅馬近郊岡道爾夫堡夏宮門口帶領信眾誦念《三鐘經》。他提醒基督徒，只要在服務與愛中照顧他人，就能承受永生。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世正在羅馬近郊的岡道爾夫堡夏宮度過夏日時光，7月13日主日在夏宮門口帶領聚集在自由廣場上的信眾誦念《三鐘經》。念經前，他省思了主日福音中對耶穌提出的一個疑問：「師傅，我應當做什麼，才能繼承永生？」（參閱：路十25）

教宗指出，這個人提出的疑問表達出人心深處的渴望，也就是「一個沒有失敗、罪惡和死亡的生活」。教宗強調，我們絕不可能靠蠻力或討價還價去獲得永生，而是必須予以繼承。

「永生是唯有天主能施予的，它有如遺產那樣傳給我們，如同父母對子女所做的一樣。」正因如此，耶穌敦促我們承行天主的旨意，意即要全心全意愛天主，並要愛人如己（參閱：路十27、申六5、肋十九18）。

「每當我們做這兩件事情時，我們就回應了天父的愛。天主的聖意即為生命的法則，天父率先親自遵守，在祂的聖子耶穌內無條件地愛我們。」

教宗鼓勵眾基督徒注視耶穌，以尋獲真愛的意義，即：「愛付出而不占有，寬恕而不苛求，援助而從不離棄。」正如天主在耶穌基督內親近世人，我們也要照顧周圍的人。「效法救世主耶穌的榜樣，我們也蒙召帶去安慰與希望，尤其要帶給氣餒和絕望的人。」

教宗最後重申，最大的誡命是愛天主和愛近人，這條誡命高過於人定的所有律法，並且賦予它們真正的意義。「為獲得永生，我們不必欺騙死亡，卻只要為生命效勞，也就是在相處時照顧他人。」盡力為生命服務，我們就會成為「日常生活中的和平締造者」。

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