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教宗三鐘經：為天主的國作見證

教宗本月6日誦念三鐘經時敦促信眾說，“即使被許多事物淹沒”，也要為自己的生命尋求“更圓滿”的意義。

梵蒂岡新聞網）教宗良十四世7月6日主日在梵蒂岡宗座大樓書房窗口主持誦念三鐘經活動。他在念經前的講話中，強調了每位信徒蒙召以自己的獨特性參與福傳的“使命”。

當天福音記載耶穌派遣七十二門徒傳教的情景（參閱：路十1-12，17-20）。教宗解釋說，“七十二”是一個“象徵性”的數字，反映了“希望”的普世幅度。“這正是天主的心胸寬廣，祂的莊稼多，就是說天主持續在世界上工作，讓祂所有的子女都能感受到祂的愛，並獲得救恩。”

“慷慨地”在每個人心中撒種，在他們心中播下“對無限、圓滿生命”和救恩的渴望，這救恩能使他們“獲得”自由。即使被“諸多事物淹沒”，莊稼仍能生長。事實上，當今的人仍在“渴望更深層的真理”。“他們尋求生命更圓滿的意義，渴求正義，內心渴望永生”。

即使莊稼多而工人少，“在上主撒播的田地裡工作”的少數人，也“能以耶穌的目光”識別那已成熟待收割的好麥子。

教宗良十四世敦促信友們，要因淪為“外在標籤”的信仰而心中不安。今天教會和世界需要的不是“參與一些零星活動”的人，而是“充滿愛的門徒”，能在各地為天主的國作證的人。

要實現這一切，不需要太多理論，而是一種不可或缺的實踐，即回應耶穌的邀請：“你們應當求莊稼的主人”。教宗說，“首先，要與上主建立關係，培養與祂對話。如此，祂將使我們成為祂的工人，並派遣我們到世界上的田地裡，為祂的國作見證。”

最後，教宗懇求聖母瑪利亞為我們轉禱，“在跟隨上主的道路上”陪伴我們每個人，“使我們也能成為天國中喜樂的工人”。

鏈接網址： www.vaticannews.cn

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2025 Jul 07, 12:21

《三鐘經》是紀念天主降生成人無限奧跡的經文，每日誦念三遍，即清晨六點，中午十二點和晚上六點聖堂敲響鐘聲的時刻，因此在中文語境中被稱為三鐘經。而三鐘經的拉丁文名為Angelus，取自第一句“上主的天使向瑪利亞報喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一個單詞。《三鐘經》由三條論及耶穌基督降生成人奧跡的短句和三遍《聖母經》組成。在每個主日和重大瞻禮，教宗都會從梵蒂岡宗座大樓書房窗口帶領聖伯多祿廣場上的信眾一同誦念此經文。念經前，教宗會發表簡短的講話，講解當天的讀經；之後，教宗會問候廣場上的朝聖者。從復活節到聖神降臨節，《三鐘經》由《天皇后喜樂經》代替。後者是一篇紀念耶穌基督復活的經文，以三遍《光榮頌》為結尾。

最新的三鐘經/天皇后喜樂經

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與教宗一起祈禱

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三鐘經

啟：主的天使向瑪利亞報告。
應：她因聖神受孕。
（聖母經一遍）

啟：我是主的婢女。
應：請照祢的話在我身上成就。
（聖母經一遍）

啟：天主聖子降生成人。
應：居住在我們中間。
（聖母經一遍）

啟：天主聖母請為我們祈求。
應：使我們堪當承受基督的恩許。

啟：請大家祈禱：
應：天主求祢把祢的聖寵注入我們心中，我們既因天使的預報，得知祢的聖子降生成人，亦願賴祂的苦難及祂的十字聖架，獲享復活的光榮。因我們的主基督。阿們。

願光榮歸於父、及子、及聖神；起初如何，今日亦然，直到永遠。（三遍）

教宗或宗座降福禮

啟：願主與你們同在。
應：也與你的心靈同在。

啟：願上主的聖名受頌揚。
應：從現在直到永遠。

啟：上主的聖名是我們的助佑。
應：因祂創造了天地。

啟：願全能的天主，聖父，聖子，聖神降福你們。
應：阿們。