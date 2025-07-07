教宗三鐘經：為天主的國作見證

教宗本月6日誦念三鐘經時敦促信眾說，“即使被許多事物淹沒”，也要為自己的生命尋求“更圓滿”的意義。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世7月6日主日在梵蒂岡宗座大樓書房窗口主持誦念三鐘經活動。他在念經前的講話中，強調了每位信徒蒙召以自己的獨特性參與福傳的“使命”。

當天福音記載耶穌派遣七十二門徒傳教的情景（參閱：路十1-12，17-20）。教宗解釋說，“七十二”是一個“象徵性”的數字，反映了“希望”的普世幅度。“這正是天主的心胸寬廣，祂的莊稼多，就是說天主持續在世界上工作，讓祂所有的子女都能感受到祂的愛，並獲得救恩。”

“慷慨地”在每個人心中撒種，在他們心中播下“對無限、圓滿生命”和救恩的渴望，這救恩能使他們“獲得”自由。即使被“諸多事物淹沒”，莊稼仍能生長。事實上，當今的人仍在“渴望更深層的真理”。“他們尋求生命更圓滿的意義，渴求正義，內心渴望永生”。

即使莊稼多而工人少，“在上主撒播的田地裡工作”的少數人，也“能以耶穌的目光”識別那已成熟待收割的好麥子。

教宗良十四世敦促信友們，要因淪為“外在標籤”的信仰而心中不安。今天教會和世界需要的不是“參與一些零星活動”的人，而是“充滿愛的門徒”，能在各地為天主的國作證的人。

要實現這一切，不需要太多理論，而是一種不可或缺的實踐，即回應耶穌的邀請：“你們應當求莊稼的主人”。教宗說，“首先，要與上主建立關係，培養與祂對話。如此，祂將使我們成為祂的工人，並派遣我們到世界上的田地裡，為祂的國作見證。”

最後，教宗懇求聖母瑪利亞為我們轉禱，“在跟隨上主的道路上”陪伴我們每個人，“使我們也能成為天國中喜樂的工人”。

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