教宗三鐘經：天主來叩門，教會應是向所有人敞開的家

教宗良十四世在羅馬近郊岡道爾夫堡夏宮第二次帶領信眾誦念《三鐘經》。他在要理講授中提醒大家，夏季是一段“放慢腳步”的時光，也是一個與耶穌相遇的機會，並從中學習款待的藝術。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世於7月20日主日，第二次在羅馬近郊岡道爾夫堡夏宮帶領信眾誦念《三鐘經》。在要理講授中，教宗以“款待”為主題，提及亞巴郎與撒辣，以及瑪爾大與瑪利亞姊妹的款待精神：“我們每一次接受主的邀請，參與祂的晚餐、參與感恩聖祭，其實是天主親自來為我們服務。”

教宗指出，“我們的天主懂得先成為客人，即使在今天，祂也站在我們門外叩門（參閱 默三20）”。接著，教宗用意大利語中“款待”一詞來解釋這層意義，指出這個詞既可以是“款待他人的人，也可以是被款待的人”。教宗表示，這個主日“我們可以默想彼此款待的作用，若缺少款待，我們的生命將變得貧乏。”

走出自我

教宗強調，“無論是款待他人，還是接受他人的款待，都需要謙遜”，因為“這需要細膩、留意和開放的心”。瑪爾大因忙於準備款待耶穌而差點錯過與主相遇的喜樂。儘管瑪爾大慷慨，但這些忙碌能使她錯過一種“比慷慨本身更美”的事物，那就是走出自我。

有必要放慢腳步

瑪爾大和瑪利亞以不同的方式與耶穌相遇。瑪爾大忙碌於物質上的準備，瑪利亞卻“彷彿失去了對時間的感覺，被耶穌的話語深深吸引”。教宗指出，瑪利亞抓住了時機，瑪爾大則會錯過這份本可帶來喜樂的親密相處。教宗表示，夏季能幫助我們“放慢腳步”，更加相似瑪利亞，以及學習款待的藝術。

款待與被款待

教宗指出, “度假產業（industria delle vacanze）向我們兜售各種體驗，但那並不是我們要尋找的東西”，與天主、大自然和他人的相遇，是免費的。“我們需要做的，只是成為客人”，學會“款待與被款待”。“當年老的亞巴郎與撒辣以平靜的心款待上主時，就得到了那份生育的恩典”。

最後，教宗邀請聖母瑪利亞為我們轉禱，她在自己的腹中款待了耶穌，並與若瑟一同給予祂一個家。在瑪利亞身上閃耀著我們和教會的聖召，即為所有人敞開的家，繼續迎接在門前叩門的上主。

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