剛果（金）一天主教堂遭襲，教宗對遇難者表示深切哀悼

在一封由聖座國務卿帕羅林樞機署名、寄發給剛果（金）主教團主席的唁電中，教宗良十四世為該國科曼達村的阿努阿麗特教堂遇襲表示哀悼。此次襲擊由“民主同盟軍”製造，已造成至少40人遇難。教宗強調：“這場悲劇更加促使我們致力於該地區飽受苦難民眾的整體人類發展。”

（梵蒂岡新聞網）7月27日晚上，剛果民主共和國東部伊圖里（Ituri）省科曼達（Komanda）村的一座天主教堂遭遇襲擊。在一封由聖座國務卿帕羅林樞機署名，寄發給該國主教團主席、盧本巴希（Lubumbashi）教省總主教穆加魯（Fulgence Muteba Mugalu）的唁電中，教宗良十四世對此次襲擊事件表示“震驚”和“深切悲痛”。

教宗致以深切哀悼

教宗還向遇襲的阿努阿麗特（Bienheureuse-Anuarite）堂區致以哀悼，襲擊導致眾多參與敬禮活動的信徒喪生。聖父教宗與“深受重創的家庭和基督徒團體一同哀悼，向他們表示關懷，並保證為他們祈禱”。教宗強調：“這場悲劇更加促使我們致力於該地區飽受苦難民眾的整體人類發展。”

願殉道者的血成為和平的種子

儘管該地已不止一次遭遇恐怖襲擊，教宗在此次暴力事件發生的次日仍然表達了對穩定與和平的期望，並祈禱這些殉道者的鮮血成為和平、和解、兄弟情誼以及對全體剛果人民的愛的種子。

最後，教宗向科曼達村阿努阿麗特堂區頒賜宗座降福，特別賜予那些“處在悲痛中的家庭，剛果民主共和國的子女，以及整個國家”。

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