教宗良十四世8月和9月禮儀活動安排

教宗禮儀處公布了教宗良十四世8月、9月的禮儀活動安排。

（梵蒂岡新聞網）教宗禮儀處7月3日公布了教宗良十四世8月和9月的禮儀活動安排。從7月6日主日開始，他將前往羅馬近郊的岡道爾夫堡休息一段時間。

3日主日，開始8月的第一項活動。正值青年禧年慶典之際，教宗將於當天上午9點在羅馬郊區的托爾維爾加塔大學區舉行彌撒，屆時，來自世界各地的青年將參加此項禮儀。這個地方因著若望保祿二世教宗在2000年禧年期間主持的盛大彌撒而享有盛名。

8月15日聖母升天節，教宗將於當天上午10點在岡道爾夫堡的宗座堂區聖多默堂舉行彌撒。

9月7日主日，教宗將於上午10點在聖伯多祿廣場主持彌撒，冊封真福皮耶·喬治·弗拉薩蒂（Pier Giorgio Frassati）和真福卡洛·阿庫蒂斯（Carlo Acutis）為聖人。教宗良十四世於6月13日召開的公開常務樞密會議上宣布了這個日期。

9月14日主日，教宗將於下午5點在羅馬城外的聖保祿大殿主持大公紀念活動，緬懷新近的殉道者和信仰的見證人。

9月28日主日，教宗將於當天上午10點在聖伯多祿廣場主持彌撒，與前來羅馬的要理教員共同慶祝專為他們舉行的禧年活動。

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