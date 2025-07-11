教宗：探望長者是與耶穌相遇，使我們擺脫冷漠和孤獨

教宗第五屆世界祖父母和年長者日文告於7月10日公布，主題是“沒有失去希望的人是有福的”。今年這項慶祝活動將於7月27日主日舉行。

（梵蒂岡新聞網）“所有堂區、協會和教會團體都蒙召成為感恩和關懷的‘革命性’的主角，這主角的形象藉著常常探望長者得到實現”。教宗良十四世在第五屆世界祖父母和年長者日的文告中，託付地方教會承擔起這項使命，因為我們這個時代傾向於將長者“邊緣化”和“忘記”他們。今年世界祖父母和年長者日將於7月27日主日舉行，主題是“沒有失去希望的人是有福的”（參閱：德十四2）。

教宗在文告中指出，愛長者、親近他們，以及探望他們的行動，無論是對探訪者還是被探訪者來說，都具有獲得釋放和得救贖恩典的價值。“探望長者是與耶穌相遇的一種方式，使我們擺脫冷漠和孤獨。”

方濟各教宗於2021年設立了世界祖父母和年長者日，這項慶祝活動的目的是提供機會，“與孤獨的人相遇”。

在聖經中，天主的邏輯與我們社會中長者被邊緣化和被忽視的現象完全相反，他們往往是受害者。教宗良十四世提醒說，“聖經中有提到上了年紀的幾位長者的情況，上主將他們納入祂的救恩計劃中”。

亞巴郎和撒辣、匝加利亞和依撒伯爾、尼苛德摩，甚至在“80歲時被召叫去解救他的人民”的梅瑟。在一般人的眼中，未來的希望似乎與他們從來無關，但“上主卻將他們納入其救恩計劃中”，教宗對此解釋道，因為“在上主的眼中，年邁是一個蒙受祝福和獲得恩寵的時期，對祂來說，長者是希望的首要見證人”。

年輕一代能從這希望中受益，在磐石上建設他們未來的家園。教宗指出，“如果長者的體弱需要年輕人的活力，那麼缺乏經驗的年輕人則需要長者的見證，以明智規劃未來”。

教宗良十四世也提到方濟各教宗最後一次在醫院接受治療時，為3月16日主日三鐘經祈禱活動準備的稿件，他在稿件中寫道：“儘管我們身體虛弱，但依然沒有任何事能阻止我們去愛、祈禱、奉獻我們自己，並且在信仰中為彼此做個希望的明亮記號。”

文告的最後，教宗寫道，“讓我們在每天的祈禱和彌撒中與上主相遇，並獲得更新；也讓我們在家庭和日常生活的交往中，用愛傳遞我們多年來所踐行的信仰”。

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