教宗良：天主在人的心中說話，朝聖是聆聽祂聲音的時刻

教宗良十四世接見來自丹麥、愛爾蘭等地的青年、老師和神父。教宗強調：聖伯多祿和聖保祿以殉道者的行為奉獻他們的生命，以此見證他們對耶穌的愛。前往他們的朝聖地，可以堅定信仰，也使我們更容易與他人分享信仰。

（梵蒂岡新聞網）這是一個“傾聽與祈禱的時機”，讓人在內心深處“更清楚地聽見天主的聲音”，因為“我們常常失去真正聆聽的能力”：這才是為禧年而來羅馬朝聖的意義。教宗良7月5日上午在宗座大樓的克萊孟廳接見了前來羅馬朝聖的哥本哈根教區的青年，以及愛爾蘭、英格蘭、威爾斯和蘇格蘭的老師們，強調了上述思想。

教宗指出：“我們聽音樂，耳朵無時無刻被各種數字信息淹沒，有時我們卻忘了聆聽自己的內心。”因此，“天主在我們內心向我們說話、召叫我們，邀請我們更好地認識祂，活在祂的愛中。透過這樣的聆聽，你們或許能夠敞開心門，讓天主的恩寵堅固你們在耶穌內的信仰，如此你們便能更容易地與他人分享這份恩寵”。

朝聖經驗的重要性

接著，教宗指出聖伯多祿和聖保祿在羅馬殉道，他們為了愛耶穌，作了最高的見證。教宗感謝青年們來到羅馬，告訴他們朝聖經驗的重要性：“朝聖在我們的信仰生活中具有重大的角色，因為它使我們遠離家鄉和慣常生活，提供我們時間與空間來與天主進行更深層的相遇。這些時刻常幫助我們成長，因為通過這些時刻，聖神溫柔地塑造我們，使我們越來越順應耶穌基督的心思意念。”

基督是純真教導的楷模

教宗接著對老師們講話，強調在青少年的成長中，老師“扮演著重要的角色，他們會把你們視為生活和信仰的榜樣。他們會特別注意你們如何教導、如何生活”。教宗勉勵老師們每天培養自己與基督的關係，如此才能“引導和鼓勵受託付所照顧的人”，在生活中“跟隨基督”。

最後，教宗提醒，朝聖之旅沒有結束的時候，它只是將重心轉向日常生活中的“門徒的朝聖”。這條路並不容易走，但有了上主的幫助、聖人的轉禱、彼此鼓勵，以及信靠天主的仁慈，這次朝聖的經驗將在你們的一生中結出果實。

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