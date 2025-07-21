教宗：戰爭的野蠻行徑應立即停止，中東尋求和平解決之道

在岡道爾夫堡夏宮誦念《三鐘經》後，教宗良十四世為和平發出強烈的呼籲，為遭受以色列襲擊的加沙聖家堂堂區的受害者表達哀痛。教宗也向中東地區的基督徒表達關懷：“你們在我和整個教會的心中。”

（梵蒂岡新聞網）“我請求立刻停止戰爭的野蠻行徑，並以和平方式解決衝突”。這是教宗良十四世於7月20日主日《三鐘經》祈禱活動結束時，為中東地區發出的沉痛呼籲。他提及上週四以色列軍隊襲擊加沙天主教聖家堂堂區的事件，三名基督徒喪生。教宗特別表達他對遇難家屬和堂區教友的關懷，指出“這又是一次針對加沙平民和宗教場所的持續性軍事襲擊”。

教宗隨後發出強烈呼籲，“我呼籲國際社會務必遵守國際人道法，履行保護平民的義務，並禁止集體懲罰、濫用武力與強迫人口遷移的行為”。

教宗也特別關懷中東地區的基督徒，將他們託付給童貞聖母瑪利亞，願她常常保護他們。教宗說：“我理解你們在如此嚴峻的形勢下無能為力的感覺。你們在我和整個教會的心中。感謝你們的信仰見證。”

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