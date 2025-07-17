教宗對烏克蘭的關愛：糧食包送進哈爾科夫居民家中

通過教宗賑濟所，援助物資從羅馬聖索非亞大殿出發，送到烏克蘭舊薩爾蒂夫和舍夫琴科韋的居民家中，那裡遭受俄羅斯的轟炸襲擊。賑濟所所長克拉耶夫斯基樞機：「愛德不休假。聖父教宗要求我們儘快予以落實。」

（梵蒂岡新聞網）暑假期間，工作節奏放緩，但愛德並非如此。教宗良十四世雖然正在岡道爾夫堡夏宮避暑，但他對戰爭地區百姓的關懷行動正如火如荼地進行。通過聖座愛德服務部，教宗將糧食包送往烏克蘭哈爾科夫近期遭受俄羅斯襲擊的地區，救援當地居民。

貨車從羅馬聖索非亞大殿出發

教宗賑濟所所長克拉耶夫斯基樞機向本新聞網表示，他與教宗談論物資的運送時，「聖父教宗要求儘快予以落實」。樞機強調：「愛德從不休假！」

幾天前，已有多輛貨車從聖索非亞大殿出發，載滿成箱的罐裝糧食、油、麵、肉、魚，特別是鮪魚，前往烏克蘭。此外，貨車也裝載了一些生活必需品。其目的地是哈爾科夫（Kharkiv）州的舊薩爾蒂夫（Staryi Saltiv）和舍夫琴科韋（Shevchenkove）。

糧食的供應方是聖喬治君士坦丁神聖軍事騎士團，該機構在意大利和全世界依循基督信仰原則，促進靈性、文化和愛德行動。今年6月也有幾輛貨車從聖索非亞大殿出發，將床墊、糧食，以及給兒童的玩具送往烏克蘭。

直接送到各家各戶

這一切都直接運送到襲擊倖存者的家中，不假他人之手，不由其它機構來分發。這是一趟從羅馬聖索非亞大殿直達哈爾科夫居民家中的旅途，裝貨的白色箱子用烏克蘭文和意大利文寫著：「教宗良十四世給哈爾科夫百姓的禮物。」

克拉耶夫斯基樞機分享的照片證明了，這些民眾看到教宗良如同方濟各教宗那樣不忘他們的苦難，感動之情溢於言表。

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