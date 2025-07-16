教宗為憲兵隊主持彌撒：切莫誤以為邪會勝正

教宗良十四世7月15日上午探訪羅馬近郊岡道爾夫堡憲兵隊指揮部，意大利國防部長和憲兵部隊總司令都參加了教宗主持的彌撒。教宗敦促道，在戰爭和暴力肆虐的時期，應當運用法律和正直的力量去打擊犯罪。

（梵蒂岡新聞網）「尤其在這戰爭和暴力肆虐的時期，你們應當忠於你們的誓言：以國家公僕的身份，運用法律和正直的力量去打擊犯罪」。教宗良十四世7月15日上午在岡道爾夫堡憲兵隊指揮部小堂主持彌撒，以這席話期勉參禮者，並敦促他們，面對那傷害社會秩序的不公不義，千萬不可「陷入誘惑，誤以為邪會勝正」。

軍隊主保：大忠者貞女聖母瑪利亞

當天上午9點，在羅馬近郊岡道爾夫堡夏宮避暑的教宗，前往距離夏宮只有幾步路的憲兵指揮部。他一抵達，就受到意大利隨軍主教薩巴（Gian Franco Saba）總主教的歡迎。意大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）和憲兵部隊總司令隆戈（Salvatore Luongo）也參加了教宗主持的彌撒。

適逢宣布大忠者貞女聖母瑪利亞為意大利軍隊和憲兵部隊主保75週年，教宗在講道中指出，在二戰結束後「重建精神和物質的時期」，聖母瑪利亞對天主的忠貞成了「每個憲兵忠於祖國和意大利人民的榜樣」。

「這個美德傳達出奉獻、純潔，以及不斷增進共同福祉的努力。憲兵加以捍衛，並且保障公共安全，維護所有人的權益，尤其是那些處於危險的人的權益。」

教宗感謝憲兵的服務

為此，教宗「由衷感謝」憲兵高尚且艱辛的服務。他們不僅為意大利及其國民效勞，「也惠及聖座和前來羅馬的信友」，尤其是「這禧年的眾多朝聖者」。

教宗指出，憲兵對大忠者貞女聖母瑪利亞的敬愛之心，反映在他們的格言上，即「世代忠誠」。此格言表達出每一個憲兵的「責任感和忘我精神，直到犧牲自己為止」。

意大利憲兵盡忠職守，不惜獻出自己的生命。教宗由此提到可敬者達奎斯托（Salvo d’Acquisto）的聖德芳表，讚許他有如軍隊的一面「黃金獎章」，他的列真福品案正在進行當中。

誰若承行天主旨意，就是耶穌的弟兄姊妹

當天彌撒所選讀的福音記載，耶穌說：「不拘誰遵行我在天之父的意旨，他就是我的弟兄、姊妹和母親。」（瑪十二50）教宗闡明，這就是基督信仰中「弟兄姊妹」一詞的真正意涵，它是一種「勝過於血緣的關係，因為它使我們每個人都參與其中」。

的確，「當我們承行天主的旨意時，也就是當我們彼此相愛，如同天父愛了我們那樣時，我們就真正是耶穌的弟兄姊妹」。教宗解釋道：「當天主的獨生子成了我們的弟兄時，天主父就變成我們的父親，那與聖父、聖子相結合的聖神，則前來居住在我們心中。」

聖奧斯定：聖母先是首位門徒，然後才是母親

教宗接著表明，天主的愛極其偉大，因此耶穌甚至在十字架上將祂的母親託付給祂所喜愛的若望宗徒，讓祂的母親做我們的母親。童貞瑪利亞之所以成為耶穌的母親，「是因為她懷著愛聽從天主聖言，接納天主聖言進入她的心中，而且忠實地活出聖言」。

為此，教宗引用聖奧斯定對這段福音章節的註解，說：「瑪利亞作為基督門徒的身份更為重要，其次才是基督母親的身份。」事實上，「瑪利亞是有福的，因為她聽從了天主聖言，並且予以落實」。教宗強調，「瑪利亞生命的意義在於忠誠地守護了她從天主那裡領受的聖言：她接納了生命的聖言，在懷中孕育並使之誕生」。

主日三鐘經祈禱活動中的問候

此前，教宗曾於13日主日在三鐘經祈禱活動中問候意大利韋萊特里（Velletri）憲兵學校的學生，該學校正是以可敬者達奎斯托的名字命名。教宗鼓勵他們「繼續他們的服務進程，為國家和公民社會效勞」。

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