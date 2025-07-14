教宗：讓我們為和平及忍受戰爭、暴力之苦者祈禱

在岡道爾夫堡夏宮門口誦念《三鐘經》後，教宗良十四世不忘為忍受衝突之苦的人祈禱。他提及前一天列品的新真福梅修士，感謝在暑假期間照顧兒童和青年的服務者和教育者，以及所有人對他的「熱情歡迎」。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世7月13日主日在羅馬近郊岡道爾夫堡夏宮門口說：「親愛的弟兄姊妹，我們不可忘記為和平祈禱，以及為所有因暴力和戰爭而處於痛苦和急需處境的人祈禱。」

在羅馬近郊的岡道爾夫堡，教宗當天上午10點在維拉諾瓦的聖多默堂主持主日彌撒，然後正午12點在夏宮門口帶領眾人誦念《三鐘經》。念經後，他表示「很高興」來到岡道爾夫堡，並感謝所有人對他的「熱情歡迎」。

新真福梅修士的見證

然後，教宗提到，聖母昆仲會的梅（Licarion May）修士前一天在西班牙巴塞羅那榮列真福品。新真福於1909年在「敵視的氛圍中」被仇教者所殺害，他生前「懷著熱忱和勇氣」在最貧困的人中間履行教育使命。教宗祈願新真福的見證能激勵所有的人，尤其是教育領域的工作者。

談到教育界，教宗向在暑假期間陪伴兒童與少年的服務者和教育者表達感激之情，並提及為兒童和少年舉辦的吉弗尼電影節（Giffoni Film Festival），為此送上祝福。

問候朝聖者並向憲兵致敬

當天的自由廣場人潮洶湧，數千人一大早就湧入這個名為岡道爾夫堡的小鎮。雖然天氣不穩定，時而晴空萬里、時而烏雲密布，但人們的熱情絲毫未減。

教宗念經後向在場的團體表示問候，包括：從波蘭來的禮儀學院暑期班學員、西班牙埃納雷斯堡（Alcalá de Henares）教區聖伯多祿宗徒堂的朝聖者、奧斯定會隱修女，以及法國利耶塞（Liesse）音樂學院少年合唱團成員。

教宗尤其問候了意大利韋萊特里（Velletri）憲兵學校的學生。他說：「我鼓勵你們繼續你們的服務進程，為國家和公民社會效力。」接著，教宗邀請在場眾人為「那些提供服務的人鼓掌喝采」。

接近民眾

三鐘經祈禱活動結束後，教宗走上前去問候站在最前排的人，與他們握手、賜予祝福。最後，教宗步行進入夏宮，廣場上的人們仍沉浸在與伯多祿繼承人共度夏季時光的幸福喜悅中。

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html