教宗為受迫害的基督徒祈禱：外交應成為解決衝突之道

在週三公開接見活動結束時，教宗良十四世念及剛果民主共和國科曼達的一個遭遇恐怖襲擊的堂區，對此表達“深切悲痛”，並呼籲肩負責任的人士攜手合作，以防止針對信徒的暴力與迫害。教宗也提及《赫爾辛基最終文件》簽署50週年，強調“有必要”守護其精神，並邀請人們堅持對話、加強合作。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世7月30日在週三公開接見活動中，心裡夾雜著悲痛和盼望。一方面，由於剛果民主共和國的一個堂區遭遇“殘忍”的恐怖襲擊，導致超過40位基督徒慘遭殺害，教宗對此表達“深切悲痛”；另一方面，教宗則是懷抱希望，即便身處衝突的時代，也願“赫爾辛基精神”能重新吹拂。

對剛果民主共和國教堂襲擊事件表示悲痛

教宗首先提及7月26日至27日夜間發生在剛果民主共和國東部科曼達（Komanda）堂區的屠殺事件。這場“殘忍”的屠殺由民主同盟軍（ADF）發動，造成超過40人在教堂或家中被殺害。教宗表示：“我將這些受害者託付於天主的仁慈中，並為傷者以及全球仍在遭受暴力與迫害的基督徒祈禱。我也呼籲肩負地方與國際責任的人士攜手合作，預防此類悲劇的再次發生。”

赫爾辛基精神

接著，教宗將目光轉向一項具有歷史意義的紀念日：8月1日是《赫爾辛基最終文件》簽署50週年紀念日。該文件由35個國家簽署，緩和了當時冷戰時期東西方陣營的關係，也確認了各國應尊重邊界、通過外交與對話解決爭端的基本原則。

此前，方濟各教宗在國際衝突與緊張局勢日益加劇的背景下曾多次呼籲重拾這種“精神”。教宗良在公開接見中也提及這種精神，期望“開啟一個新的地緣政治時代，促進東西方之間的靠近”。教宗還補充道：“在當今這個時代，比以往任何時候都更需要守護‘赫爾辛基精神’，堅持對話、加強合作，並把外交作為預防與解決衝突的首要途徑。”

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