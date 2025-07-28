教宗三鐘經：上主始終俯聽我們，我們應不斷祈禱

七月份的最後一個主日，教宗良十四世在三鐘經祈禱活動中強調了信靠天主的重要性。教宗提醒道：「祈求天父後，不可待人刻薄、冷酷無情。」

（梵蒂岡新聞網）基督徒稱天主為「阿爸、父啊」，這種溫柔與親切在耶穌教導門徒的《天主經》中表達出來。教宗良十四世7月27日主日在三鐘經祈禱活動中如此表示，這是他從岡道爾夫堡夏宮返回梵蒂岡後，第一次帶領聚集在聖伯多祿廣場上的信眾誦念《三鐘經》。

天主從未對我們轉身不顧

在念經前的講話中，教宗引用了《天主教教理》，闡述天主的慈父特質（參閱：2778號、2783號）。教宗勉勵眾人要懷著依恃之情奔向天父，承認自己是深深「被愛的兒女」。

「每當我們轉向祂，祂從未對我們轉身不顧，即使我們很晚才叩祂的門，或許我們先前犯了錯、有過失、挫敗，即使為了迎接我們，祂必須『叫醒』祂那些在家裡睡覺的孩子（參閱：路十一7）。事實上，在教會大家庭內，天父毫不遲疑地讓我們所有人都參與祂的每一個愛的舉動。」

上主始終俯聽我們

關於求救呼聲可能不被垂聽的假設，教宗指出，這是超乎人類限度的奧秘。「當我們祈禱時，上主始終俯聽我們。如果有時祂在難以理解的時機、用令人費解的方式來回應我們，那是因為祂有智慧地採取行動，運用那遠超乎我們理解的上智在施展威能。因此，即使在這些時候，也要滿懷信賴之情、不斷地祈禱：我們永遠都將在祂內找到光明和力量。」

如同天主愛我們那樣去愛

接著，教宗引用教父的思想，尤其是迦太基聖西彼廉（Cyprian of Carthage）和金口聖若望（John Chrysostom）的話語，重申心口如一的必要性：體認到自己是天主的子女，就意味著要向他人表現關愛，不可失去人性。「要如同天主愛我們那樣去愛：樂於助人、行事謹慎、互相關切、沒有算計」。

教宗最後鼓勵眾人「在祈求天父後，不可待人刻薄、冷酷無情」。相反地，我們應當「讓自己被天主的美善、耐心、慈悲所改變，好能有如一面鏡子那樣在我們身上反映出祂的面容」。

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