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2025.07.27 Angelus 2025.07.27 Angelus  (@Vatican Media)
教宗
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教宗三鐘經：上主始終俯聽我們，我們應不斷祈禱

七月份的最後一個主日，教宗良十四世在三鐘經祈禱活動中強調了信靠天主的重要性。教宗提醒道：「祈求天父後，不可待人刻薄、冷酷無情。」

（梵蒂岡新聞網）基督徒稱天主為「阿爸、父啊」，這種溫柔與親切在耶穌教導門徒的《天主經》中表達出來。教宗良十四世7月27日主日在三鐘經祈禱活動中如此表示，這是他從岡道爾夫堡夏宮返回梵蒂岡後，第一次帶領聚集在聖伯多祿廣場上的信眾誦念《三鐘經》。

天主從未對我們轉身不顧

在念經前的講話中，教宗引用了《天主教教理》，闡述天主的慈父特質（參閱：2778號、2783號）。教宗勉勵眾人要懷著依恃之情奔向天父，承認自己是深深「被愛的兒女」。

「每當我們轉向祂，祂從未對我們轉身不顧，即使我們很晚才叩祂的門，或許我們先前犯了錯、有過失、挫敗，即使為了迎接我們，祂必須『叫醒』祂那些在家裡睡覺的孩子（參閱：路十一7）。事實上，在教會大家庭內，天父毫不遲疑地讓我們所有人都參與祂的每一個愛的舉動。」

上主始終俯聽我們

關於求救呼聲可能不被垂聽的假設，教宗指出，這是超乎人類限度的奧秘。「當我們祈禱時，上主始終俯聽我們。如果有時祂在難以理解的時機、用令人費解的方式來回應我們，那是因為祂有智慧地採取行動，運用那遠超乎我們理解的上智在施展威能。因此，即使在這些時候，也要滿懷信賴之情、不斷地祈禱：我們永遠都將在祂內找到光明和力量。」

如同天主愛我們那樣去愛

接著，教宗引用教父的思想，尤其是迦太基聖西彼廉（Cyprian of Carthage）和金口聖若望（John Chrysostom）的話語，重申心口如一的必要性：體認到自己是天主的子女，就意味著要向他人表現關愛，不可失去人性。「要如同天主愛我們那樣去愛：樂於助人、行事謹慎、互相關切、沒有算計」。

教宗最後鼓勵眾人「在祈求天父後，不可待人刻薄、冷酷無情」。相反地，我們應當「讓自己被天主的美善、耐心、慈悲所改變，好能有如一面鏡子那樣在我們身上反映出祂的面容」。

鏈接網址： www.vaticannews.cn

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2025 Jul 28, 10:53

《三鐘經》是紀念天主降生成人無限奧跡的經文，每日誦念三遍，即清晨六點，中午十二點和晚上六點聖堂敲響鐘聲的時刻，因此在中文語境中被稱為三鐘經。而三鐘經的拉丁文名為Angelus，取自第一句“上主的天使向瑪利亞報喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一個單詞。《三鐘經》由三條論及耶穌基督降生成人奧跡的短句和三遍《聖母經》組成。在每個主日和重大瞻禮，教宗都會從梵蒂岡宗座大樓書房窗口帶領聖伯多祿廣場上的信眾一同誦念此經文。念經前，教宗會發表簡短的講話，講解當天的讀經；之後，教宗會問候廣場上的朝聖者。從復活節到聖神降臨節，《三鐘經》由《天皇后喜樂經》代替。後者是一篇紀念耶穌基督復活的經文，以三遍《光榮頌》為結尾。

最新的三鐘經/天皇后喜樂經

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與教宗一起祈禱

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三鐘經

啟：主的天使向瑪利亞報告。
應：她因聖神受孕。
（聖母經一遍）

啟：我是主的婢女。
應：請照祢的話在我身上成就。
（聖母經一遍）

啟：天主聖子降生成人。
應：居住在我們中間。
（聖母經一遍）

啟：天主聖母請為我們祈求。
應：使我們堪當承受基督的恩許。

啟：請大家祈禱：
應：天主求祢把祢的聖寵注入我們心中，我們既因天使的預報，得知祢的聖子降生成人，亦願賴祂的苦難及祂的十字聖架，獲享復活的光榮。因我們的主基督。阿們。

願光榮歸於父、及子、及聖神；起初如何，今日亦然，直到永遠。（三遍）

教宗或宗座降福禮

啟：願主與你們同在。
應：也與你的心靈同在。

啟：願上主的聖名受頌揚。
應：從現在直到永遠。

啟：上主的聖名是我們的助佑。
應：因祂創造了天地。

啟：願全能的天主，聖父，聖子，聖神降福你們。
應：阿們。