教宗勸勉多明我會會士：在當今重大挑戰中宣講福音

在多明我會舉行省會長大會之際，教宗良十四世致信該修會總會長蒂莫內爾神父。教宗表示，本次大會探討面對“四類群體”的不同宣講方式，這一主題非常恰當。

（梵蒂岡新聞網）在禧年期間舉行修會大會，是一次“更新的機會”，且植根於那“不叫人蒙羞的望德”，以及意識到“天主召叫你們成為宣講者，是要在當今獨特的挑戰中宣講福音”。這是教宗良十四世在致多明我會（又稱：道明會）總會長蒂莫內爾（Gerard Francisco Timoner III）神父的訊息中所表達的期望。本次會議為多明我會省會長大會，自7月17日至8月8日在波蘭克拉科夫（Kraków）舉行。

教宗表示，這次會議所選擇的主題“特別恰當”，即探討要如何更具體地以不同的方式向“四類群體”宣講。他們是：那些尚未認識耶穌的人、基督信徒、那些已遠離教會的人，以及處於上述境況中的年輕人。

活出默觀宣講者的聖召

教宗祈願這次修會大會的決議能幫助會士們細心聆聽“那位持續領導教會走向圓滿真理的聖神”。教宗也期盼“這段共處的時光能加強會士們的熱忱，以聖多明我所選擇的福音生活方式來服務基督的奧體”。

最後，教宗祝願這段共同經歷的兄弟情誼與祈禱生活，能“鞏固他們作為多明我會會士彼此間的共融連結，並激勵他們越來越圓滿地活出作為默觀宣講者的聖召”。教宗總結說：“忠於你們會祖的神恩與靈修精神，你們必會無疑地繼續在教會的心中開展你們的使命。”

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