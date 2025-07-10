教宗鼓勵拉丁美洲要理教員：重燃宣講基督的渴望

教宗良十四世通過聖座國務卿帕羅林樞機，致電拉丁美洲教理講員，勉勵他們從“對基督的愛的認識”出發，重新燃起“宣講祂、傳福音並引導他人在信仰中向祂說‘是’的渴望”。這些理講授員正於7月7日至11日在巴拉圭首都亞松森參加第十三屆拉丁美洲要理教員協會常務大會。

（梵蒂岡新聞網）從對基督的“愛的認識”出發，重新燃起“宣講祂、傳福音、並引導他人在信仰中向祂說‘是’的渴望，使自己成為祂活生生臨在的明鏡”。教宗引用《天主教教理》中的話，通過聖座國務卿帕羅林樞機簽署的電報，向參加第十三屆拉丁美洲要理教員協會(Scala)常務大會的組織者和參與者傳達了這一信息。該會議於7月7日至11日在巴拉圭首都亞松森舉行。

教宗特別問候協會主席馬里奧·塞古拉·博尼利亞（Mario Segura Bonilla）神父，希望本次會議“以反思納匝肋人耶穌為核心目標，因為祂是要理講授的中心和終點”。

電報最後，教宗呼求善導聖母的轉求，並頒賜他的宗座降福。

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