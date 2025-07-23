教宗返回梵蒂岡：遏止武器，堅持每個人的尊嚴

教宗良十四世7月22日晚上離開岡道爾夫堡夏宮，返回梵蒂岡。他與幾名守在夏宮門口等他的記者交談，回答了一些有關國際時事的問題。「教會的聲音依然很重要，我們要繼續促進和平。」

（梵蒂岡新聞網）務必遏止武器和戰爭背後的貿易：教宗良十四世7月22日晚上向幾名記者表達了這個訊息。教宗結束了在岡道爾夫堡夏宮為期16天的避暑時光，當天晚上將近9點回到梵蒂岡。他在啟程時問候了守在夏宮門口等他的記者們，並回答了一些有關國際時事和加沙局勢的問題。

被問到是否有機會前往受苦的地方，例如加沙，教宗解釋道，「有很多地方」是他渴望能親自前往的，「但這不是找出對策的必然方法」。反之，「需要鼓勵所有人放下武器，而且也要放棄戰爭後面的一切貿易。很多時候，因著軍火販運，人們變成只是個無足輕重的工具。關於這點，我們必須時常堅持每個人的尊嚴，基督徒、穆斯林和各宗教信徒的尊嚴。我們都是天主的兒女，依照天主的肖像而受造。因此，我們必須繼續努力」。

此外，關於他在岡道爾夫堡夏宮的居住情況，教宗說，好極了。他表示之後還會回來岡道爾夫堡，並為所受到的款待而感到十分滿意。「我得以呼吸一點不同的空氣。」但是，教宗在暑假期間依然工作，因為「他從未停止關注」時事，並接到一些國家元首的電話，進行電話會談。教宗說：「這很重要。感謝天主，教會的聲音依然很重要。讓我們繼續努力促進和平。」

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