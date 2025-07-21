教宗主日彌撒：從團結與分享中，萌生和平的文化

教宗良十四世在阿爾巴諾主教座堂主持主日彌撒，省思了瑪爾大和瑪利亞兩姐妹的待客之道，強調服務與聆聽是人生中形影不離的兩個面向。

（梵蒂岡新聞網）服務與聆聽是款待中形影不離的兩個面向，福音中瑪爾大和瑪利亞分別是其代表人物。這兩種神恩看似相反、實則互補，有助於建設「和平的文化」。教宗良十四世7月20日主日上午在意大利羅馬近郊阿爾巴諾教區龐加爵主教座堂主持彌撒，在講道中提出了這個要點。

當天上午大約9點，良十四世從岡道爾夫堡夏宮乘座車出發，前往鄰近的小鎮阿爾巴諾，眾多教堂敲響鐘聲，歡迎教宗的來訪。阿爾巴諾教區主教維瓦（Vincenzo Viva）在停車處恭迎教宗，伴隨教宗走向主教座堂。教宗沿途問候信眾，然後進入主教座堂主持彌撒。

5月的失約

教宗在彌撒中首先表示：「眾所周知，我原本應該在5月12日來這裡，但是聖神使之發生變化。但我真的很高興，並懷著這份友愛、這基督徒的喜樂，問候你們在場的所有人！」

教宗所指的是，他今年原本要在5月12日、教區主保聖龐加爵瞻禮以阿爾巴諾領銜樞機的身份前來就任，但因為他於5月8日當選教宗，這就任禮並未舉行。

款待與祝福

在講道中，教宗從主日的第一篇讀經展開省思（參閱：創十八1-10）。經上記載，天主在「一天最熱的時候以三個人的樣貌」來到亞巴郎這裡。教宗向主教座堂內大約4百名信友解釋道，「陽光熾熱」的時候，三個「陌生人」想要來避暑，亞巴郎作為「一家之主」盡其本份，認出這三個客人是天主，上前迎接他們，俯伏在地，邀請他們停下腳步。不僅聖祖亞巴郎，他的妻子撒辣和僕人也做了這愛的舉動。

教宗強調，天主為了向亞巴郎宣布撒辣將生一個兒子的消息，「選擇了款待之路」，「回來敲他們的門，請求接待和信任」。這對老夫婦積極回應，將神秘的訪客視為祝福，「對將要發生的事還不知情」。「他們提供了他們所擁有的：食物、陪伴、服務和樹蔭。他們所領受的是關於新生命和後代子孫的許諾。」

服務與聆聽

接著，教宗談論了當天選讀的福音，即耶穌到瑪爾大和瑪利亞的家中探訪的事蹟（參閱：路十38-42）。瑪利亞坐在耶穌腳前聆聽，瑪爾大對此有所怨言，希望瑪利亞能幫忙分擔家務。耶穌則邀請瑪爾大重視聆聽的價值。

教宗闡明，這兩姐妹的服務和聆聽看似是互相矛盾的態度，實際上是款待中形影不離的兩個面向，在我們與天主的關係中尤其如此。「在行動中具體活出信仰、忠於我們的職責」，固然重要；然而，從默觀天主聖言出發，做到這一切，也很重要。「藉著靜默時刻、祈禱時刻，我們在上主前收斂心神，在我們內聚精會神」。

「這是我們格外需要恢復的基督徒生活幅度，不論它是個人和團體價值，或是我們時代的先知性記號：都要為靜默騰出空間，聆聽天父『在暗中看見』並說出的話語（參閱：瑪六6）。」

在休息中感受到天主

在這層意義上，暑假會是「天主眷顧的時候」。教宗指出，我們在暑假不只體會到「與天主親密無間的美好和重要性」，而且也有助於「更加敞開心扉、接納彼此」。

為此，聖父教宗邀請眾人放下繁忙的事務和煩惱，品嚐寧靜的時刻，分享相遇的喜樂，互相照顧，交流經驗和想法，互相增進理解並交換意見。教宗說：「這讓我們感受到被愛，我們大家都需要這些。」

「如此一來，我們將在信仰與生活的團結、分享中促進和平的文化，也幫助我們周圍的人克服分裂、敵意，並且在人與人之間、民族與民族之間、宗教與宗教之間互相交流。」

領聖體後，教宗送給維瓦主教一件祭披，以表示與該教區同在，並向主教和他的子民致以感謝。

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