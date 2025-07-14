教宗良：慈善撒瑪黎雅人的目光，天主對我們的憐憫關愛

教宗良十四世在岡道爾夫堡的宗座堂區維拉諾瓦的聖多默堂主持彌撒，在彌撒講道中省思了“慈善的撒瑪黎雅人”比喻，強調其目光透露出天主對我們的憐愛。

（梵蒂岡新聞網）“憐憫”是“慈善的撒瑪黎雅人”比喻（參閱：路十25-37）的核心思想。教宗良十四世指出，雖然撒瑪黎雅人的憐憫是透過他的行動表現出來的，但福音首先強調的是“目光”。這是教宗7月13日主日在岡道爾夫堡的宗座堂區維拉諾瓦的聖多默堂主持彌撒時講道的主題。

福音記載，司祭與肋未人都是“看了看他，便從旁邊走過去”，唯有撒瑪黎雅人“一看見，就動了憐憫的心”。因此，教宗期勉眾人，要注視那些每日沉陷於人生苦難與困境的人，對他人懷有憐憫的心。“無論他是誰”，不管他是否“和我們是同一個圈子裡的人，是否擁有同一思想、同一國籍或同一信仰”，他們都是我們的“近人”。

目光

教宗首先強調“目光”的重要性，撒瑪黎雅人與司祭、肋未人最大的不同，不在於身分，而是在於他看見那位受傷者後“動了憐憫的心”，而不是“從旁邊走過去”。這種“心靈的目光”使我們能與他人的處境產生共鳴，這正是天主看待我們的目光，“好讓我們也學會以祂那充滿愛與憐憫的目光彼此看待”。

憐憫

接著，教宗良引用方濟各教宗多次表達的思想，重申天主是仁慈和憐憫的：“耶穌是天父對我們的憐憫。”（2019年7月14日，三鐘經祈禱活動）祂就是那位前來拯救我們的慈善的撒瑪黎雅人。聖奧斯定也這樣說：“耶穌基督讓我們明白，就是祂親自援助那個被強盜凌虐並拋棄、倒在路邊的人。”

普雷沃斯特教宗表示，這個比喻對我們每個人也是一項挑戰，“因為耶穌彰顯了一位憐憫的天主，信賴祂，如門徒般追隨祂，也意味著我們也要被祂改變，擁有和祂一樣的情感。”教宗進一步指出，其實，慈善的撒瑪黎雅人是耶穌的象徵, 祂看到人類的困境，並非視而不見，而是懷著慈愛、憐憫的心腸看著我們。我們也如那位從耶路撒冷下到耶里哥的人一樣，下降至死亡的深淵，而耶穌、慈善的撒瑪黎雅人，用祂的愛與憐憫在我們的傷口上塗油，治癒我們的創傷。

近人

教宗良引用本篤十六世教宗在《納匝肋人耶穌》一書中關於“近人”的問題。“撒瑪黎雅人也是我的近人嗎？那麼在那種情況下，答案一定是清清楚楚的‘不’。但耶穌現在卻把整件事顛倒過來:那個撒瑪黎雅人、作客的人，使他自己成為近人；他讓我看到，我必須從內心去學習做一位近人，而且這個答案已在我心中。我必須成為一個愛人的人，心靈要敞開，好能在面對他人的需求時，為之感到不安”。

教宗敦促我們捫心自問：當我們遇到這位受傷者，是走開，還是像撒瑪黎雅人一樣被刺痛了心？教宗最後邀請我們“看到，卻不走開，停下我們忙碌的腳步，讓他人的生命，無論他是誰，連同他的需要與痛苦，都讓我感到心碎。唯有如此，我們才能真正彼此成為近人，建立真正的兄弟情誼”。

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